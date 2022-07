FinalWire lance AIDA64 en version v6.75.



FinalWire Ltd. a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Extreme 6.75, un outil de diagnostic et d'évaluation des performances rationalisé pour les particuliers ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Engineer 6.75, une solution de diagnostic et d'évaluation des performances professionnelle pour les techniciens et ingénieurs informatiques d'entreprise ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Business 6.75, une solution de gestion de réseau essentielle pour les petites et moyennes entreprises ; et la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Network Audit 6.75, un ensemble d'outils d'audit de réseau dédié pour collecter et gérer les inventaires de réseau d'entreprise.



















La nouvelle mise à jour AIDA64 apporte des améliorations pour les processeurs AMD Zen 4 et les cartes mères AM5, et prend en charge les dernières plates-formes CPU AMD et Intel ainsi que les nouvelles technologies graphiques et GPGPU d'AMD et NVIDIA.



Nouvelles fonctionnalités et améliorations



- Prise en charge améliorée des processeurs AMD Zen 4 et des cartes mères AM5,

- Détails du GPU pour AMD Radeon RX 6650 XT, 6750 XT, 6950 XT,

- Détails du GPU pour Glenfly Arise,

- Détails du GPU pour NVIDIA GeForce RTX 4090 et GeForce GTX 1630,

- Corrigé : Support SMTP TLS 1.2.



La famille de produits AIDA64 pour les PC Windows se compose de trois éditions professionnelles et d'une édition familiale. L'offre phare de la société en matière de gestion des actifs informatiques avec des fonctions de diagnostic du matériel est AIDA64 Business, tandis qu'une solution d'inventaire de réseau dédiée, appelée AIDA64 Network Audit, est également disponible, pour un prix de licence inférieur. Conçu pour les ingénieurs d'entreprise et les techniciens informatiques, AIDA64 Engineer comprend des outils experts qui ne sont pas disponibles dans AIDA64 Extreme, l'édition familiale du logiciel. Aujourd'hui, les quatre éditions d'AIDA64 sont mises à jour vers la version 6.75.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP