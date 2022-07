Akasa annonce les refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un SOHO 240 et SOHO 360.



Akasa, l'un des principaux fournisseurs de solutions de refroidissement actif, a lancé ses derniers refroidisseurs d'eau AIO dans la gamme SOHO. Ces refroidisseurs sont équipés d'un éclairage RVB adressable et de ventilateurs SOHO AR haut de gamme pour illuminer votre PC et accentuer ses meilleures caractéristiques. Le refroidisseur est compatible avec les derniers processeurs LGA 1700 d'Intel (par exemple, Intel Core i9 12900K) et les processeurs AM4 d'AMD (par exemple, AMD Ryzen 9 5900X).







Créez votre propre esthétique en utilisant les éditions Dusk Black ou Dawn White de la fontaine à eau SOHO 240 AIO d'Akasa. Le design épuré constitue une base idéale pour une construction discrète, ou utilisez les ventilateurs hautes performances SOHO AR12 (inclus) pour ajouter des touches de couleur et des reflets. Avec plus de 16 millions de combinaisons de couleurs, le aRGB peut donner vie à votre construction ; les lumières sont compatibles avec tous les principaux logiciels RGB tels que Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome et Razer Chroma RGB. Un contrôleur pratique est inclus dans l'emballage, qui peut être utilisé pour synchroniser les effets d'éclairage ensemble.



La pompe du dissipateur contient une base en cuivre avec des ailettes de refroidissement à haute densité, qui présente une plus grande surface d'écoulement pour le liquide de refroidissement, améliorant ainsi la dissipation de la chaleur du refroidisseur de liquide AIO. Un moteur triphasé durable fait fonctionner la pompe qui génère une faible quantité de turbulences tout en maintenant un flux élevé de liquide de refroidissement, ce qui donne une pompe douce, silencieuse et puissante. Les roulements et les produits d'étanchéité durables empêchent les fuites et maintiennent l'ensemble du système étanche, ce qui vous permet de vous concentrer sur des questions plus importantes. Tout devient possible, du jeu au streaming, de l'édition vidéo au rendu 3D, avec le refroidisseur liquide AIO ultime.



Les ventilateurs SOHO AR12 inclus fournissent l'expérience premium nécessaire pour le refroidissement liquide haut de gamme. Avec un design aérodynamique, l'impressionnant ventilateur produit un puissant flux d'air allant jusqu'à 52,9 CFM et une forte pression d'air allant jusqu'à 1,75 mm-H2O. Avec la fontaine SOHO 240, deux ventilateurs de couleur assortie sont inclus, tandis que la SOHO 360 (actuellement disponible uniquement en édition Dusk Black) est livrée avec trois ventilateurs. Les ventilateurs SOHO AR sont également disponibles à l'achat séparément, permettant une esthétique propre et complète.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



- Les modèles SOHO 240 Dusk, SOHO 240 Dawn et SOHO 360 Dusk sont disponibles à partir de 120.95 euros, 125.95 euros et 165.95 euros, respectivement (les prix peuvent varier selon les revendeurs).



- Les modèles SOHO 240 Dusk, SOHO 240 Dawn et SOHO 360 Dusk sont disponibles à la commande au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.



TECHPOWERUP