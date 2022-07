Western Digital expédie ses disques durs WD Gold, Red Pro et Purple Pro de 22 To.



En matière de données, tout augmente : la quantité, la taille, le format, la résolution, les cas d'utilisation, les applications, la valeur et bien plus encore. Alors que les particuliers et les entreprises cherchent des solutions pour stocker efficacement leurs données à l'ère du zettaoctet, les disques durs Western Digital continuent de jouer un rôle essentiel en offrant une capacité, des performances et une fiabilité massives.







Renforçant son leadership en matière d'innovation et de technologie sur l'ensemble de son portefeuille, Western Digital a annoncé aujourd'hui la commercialisation de nouveaux disques durs de 22 To destinés à trois segments clés : Les disques durs WD Gold pour les clients de l'informatique et des centres de données, les disques durs WD Red Pro pour le stockage en réseau (NAS) et les disques durs WD Purple Pro pour la vidéo/surveillance intelligente. Comme l'a souligné l'événement What's Next Western Digital, ces nouveaux disques sont dotés d'innovations industrielles, notamment la technologie OptiNAND, la technologie PMR assistée par énergie (ePMR), l'actionneur à trois étages (TSA) et le système HelioSeal, afin d'offrir la densité surfacique la plus élevée du secteur, soit 2,2 To par plateau, et de fournir des disques durs CMR de 22 To à ses clients.



" Nous sommes ravis d'atteindre cette étape importante car les disques durs sont des systèmes complexes et sophistiqués ", a déclaré Ravi Pendekanti, vice-président senior de la gestion et du marketing des produits, unité commerciale des disques durs chez Western Digital. " Du cloud à la périphérie, les disques durs de Western Digital jouent un rôle essentiel dans le stockage, la protection, la capture et l'analyse des données qui façonnent presque tous les aspects de notre vie numérique. Notre leadership technologique et notre portefeuille élargi de disques durs leaders du secteur nous offrent une formidable opportunité d'apporter de la valeur à nos clients aujourd'hui et à l'avenir."



Disques durs WD Gold de classe entreprise pour les systèmes de stockage des centres de données



Les architectes de centres de données d'entreprise et de cloud computing continuent de tirer le maximum d'investissements de leur infrastructure informatique. L'aspect économique du stockage de chaque bit compte, et des facteurs tels que la capacité, la densité, la consommation d'énergie, la durabilité et bien d'autres encore jouent un rôle essentiel dans la réduction du coût total de possession (TCO). Le passage à la capacité de disque dur CMR la plus élevée du secteur peut y contribuer. Le nouveau disque dur CMR WD Gold de 22 To de Western Digital, destiné aux entreprises et doté de la technologie OptiNAND, permet aux utilisateurs de réduire le coût total de possession en augmentant la capacité de stockage dans le même espace ou en réduisant le nombre de racks, ce qui permet de réduire les coûts liés à l'ajout de racks, de réseaux, d'alimentation, de refroidissement, de câbles, etc. Western Digital est le seul à proposer sa technologie ArmorCache compatible OptiNAND, qui combine les performances d'un mode de cache d'écriture activé avec la protection des données d'un mode de cache d'écriture désactivé, sans avoir à faire de compromis en choisissant entre les deux. Avec un portefeuille complet de solutions allant de 1 To à 22 To, ces disques durs WD Gold extrêmement fiables sont idéaux pour les environnements de stockage exigeants, offrant un MTBF allant jusqu'à 2,5 millions d'heures, une technologie de protection contre les vibrations et une faible consommation d'énergie grâce à la technologie HelioSeal (pour les 12 To et plus).



Les disques durs WD Red Pro prennent en charge tous les principaux systèmes NAS avec jusqu'à 24 baies



Le travail à domicile s'est accéléré et de nombreux travailleurs de petits bureaux/de bureaux à domicile (SOHO) et de PME ont du mal à suivre la croissance rapide des quantités de données. Le nouveau disque dur WD Red Pro CMR de 22 To avec technologie OptiNAND est idéal pour ceux qui ont des besoins de stockage de grande capacité, ou pour ceux qui ont atteint la capacité maximale de leur système de stockage en réseau (NAS) existant. Conçus spécifiquement pour les systèmes NAS comportant jusqu'à 24 baies, les disques durs WD Red Pro sont optimisés pour les environnements multi-utilisateurs et sont conçus pour gérer des charges de travail de haute intensité dans des environnements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les disques durs WD Red Pro sont idéaux pour le stockage, la protection, l'archivage et le partage de quantités massives de données avec de nombreux utilisateurs et peuvent gérer de multiples applications gourmandes en données telles que la synchronisation et le partage de fichiers, la sauvegarde/l'archivage, le dépôt multimédia et le stockage en nuage privé. La famille WD Red Pro est proposée dans des capacités allant de 2 à 22 To.



Disques durs WD Purple Pro pour les enregistreurs, appareils et serveurs de vidéosurveillance intelligents, toujours actifs et dotés d'intelligence artificielle



La vidéosurveillance intelligente est en plein essor, ce qui entraîne une augmentation des besoins en stockage. Par exemple, les caméras haute résolution capturent plusieurs flux de vidéos, d'images et de métadonnées par caméra ; l'IA et l'analyse vidéo imposent de nouvelles exigences en termes de quantité, de qualité et de rétention des données vidéo ; et les solutions d'apprentissage profond ont besoin de plus de vidéos pour entraîner les algorithmes d'IA, tandis que les clients de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) ont besoin d'un stockage adapté pour gérer efficacement ces données à grande échelle. Le disque dur WD Purple Pro CMR de 22 To avec technologie OptiNAND offre une grande capacité pour répondre à ces tendances dans un disque de classe entreprise spécialement conçu pour les serveurs d'analyse vidéo et les systèmes d'IA et d'apprentissage profond. Le disque est doté de la technologie exclusive AllFrame AI de Western Digital qui prend en charge 32 flux AI pour l'analyse de l'apprentissage profond au sein du système tout en contribuant à réduire les images perdues. Les disques WD Purple Pro sont optimisés pour gérer jusqu'à 64 caméras HD à flux unique, ainsi que de nombreuses caméras intelligentes récentes qui transmettent plusieurs flux. Ils offrent une grande fiabilité avec un MTBF allant jusqu'à 2,5 millions d'heures pour les solutions vidéo intelligentes avancées qui fonctionnent dans des environnements 24/7. La famille de disques durs WD Purple Pro est désormais disponible dans des capacités de 8 à 22 To.



Disponibilité



Les disques durs Ultrastar 22 To CMR et UltraSMR 26 To de Western Digital, leaders sur le marché, ont commencé à être livrés en juin à certains clients du cloud hyperscale.



TECHPOWERUP