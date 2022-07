CORSAIR lance les écrans XENEON UHD 4K et QHD 240 Hz.







FREMONT, CA, 19 juillet 2022 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, élargit aujourd’hui sa gamme d’écrans gaming CORSAIR XENEON avec deux nouveaux modèles : le CORSAIR XENEON 32UHD144 et le XENEON 32QHD240. Que vous optiez pour une résolution UHD 4K époustouflante pour les jeux ou QHD à un taux de rafraîchissement 240 Hz incroyablement fluide, ces deux écrans se caractérisent par un superbe design, un écran lumineux et des technologies innovantes synonymes du nom XENEON.







Désormais, les joueurs et les créateurs peuvent profiter de superbes images 4K sur l’écran LED IPS ultra-plat 32 pouces 3840 x 2160 XENEON 32UHD144, optimisées par les couleurs vives et le réalisme de l’écran rendus possibles par la technologie Quantum Dot avec l’espace chromatique 100% RGB et 100% Adobe RGB. Doté de la technologie HDR600, le XENEON 32UHD144 offre une plage de luminosité et une gamme chromatique étendues, pour un meilleur niveau de détail des scènes les plus lumineuses ou sombres. Équipé de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4, d’un port USB Type-C et d’un hub USB 3.1 intégré pour étendre votre connectivité, le XENEON 32UHD144 vous aide à garder vos connexions en ordre grâce à la gestion des câbles RapidRoute intégrée à son élégant support en aluminium moulé sous pression.







Si obtenir l’image la plus fluide possible avec un taux de rafraîchissement élevé est votre priorité absolue, le XENEON 32QHD240 est exactement ce qu’il vous faut. Sa dalle LED IPS de 32 pouces 2560 x 1440 émet une superbe image, tandis que son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son temps de réponse de 1 ms permettent d’afficher les fréquences de trames élevées que les cartes graphiques modernes sont capables de produire. Le XENEON 32QHD240 est également doté de la technologie Quantum Dot et de la plage de luminosité étendue de HDR600. Il se connecte via USB Type-C, 2x HDMI 2.0 ou DisplayPort. 1.4.



Les deux nouveaux écrans XENEON sont certifiés AMD FreeSync Premium et compatibles NVIDIA G-SYNC, ce qui garantit une synchronisation optimale des effets visuels avec votre carte graphique pour offrir des images fluides tout en réduisant les effets de déchirement et la latence d’entrée. Enfin, profitez de votre écran en toute tranquillité grâce à la garantie Zéro pixel mort de CORSAIR et à la garantie de trois ans de XENEON.



Disponibilité, garantie et tarifs



Les CORSAIR XENEON 32UHD144 et XENEON 32QHD240 sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR. Pour obtenir des informations actuelles sur la disponibilité, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Les CORSAIR XENEON 32UHD144 et XENEON 32QHD240 sont vendus avec une garantie de trois ans et sont secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Les Prix :



- Écran gaming CORSAIR XENEON 32UHD144 : 1 099.99 euros.

- Écran gaming CORSAIR XENEON 32QHD240 : 799.99 euros.



- Pour plus d'informations sur le CORSAIR XENEON 32UHD144 : Cliquez ICI,

- Pour plus d'informations sur le CORSAIR XENEON 32QHD240 : Cliquez ICI.



CORSAIR