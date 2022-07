Tests des Silent Wings 4 et Silent Wings Pro 4 de be quiet!

Pc-Boost a le plaisir de vous proposer son dernier test sur les nouvelles références de ventilateurs provenant de chez be quiet! : le Silent Wings 4 et le Silent Wings Pro 4 :

La ventilation, c'est une histoire bien ancrée chez be quiet!, surtout lorsqu'elle est synonyme de performances et de silence. La marque nous avait déjà sorti des modèles toujours plus performants, et voilà que deux nouvelles références sont proposées sous les jolis noms de Silent Wings 4 et Silent Wings Pro 4.

Ces deux ventilateurs amènent des nouveautés dans les techniques utilisées par rapport à leur prédécesseur, le Silent Wings 3, et sont orientés pour un nouveau public qui privilégie la performance au silence. Dans un même temps, ils sont annoncés avec une large plage de fréquences de rotation tout en restant extrêmement silencieux à des vitesses moins soutenues, ce qui devrait permettre à l'utilisateur de choisir ce qui lui convient le mieux, à savoir plutôt le débit ou le silence.

De fait, ces deux ventilateurs promettent de belles performances sur le papier, alors vont-ils effectivement révolutionner le monde du refroidissement ?

