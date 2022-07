L'Intel i9-13900K "Raptor Lake" ES améliore les taux d'images minimums de 11 à 27 % par rapport à l'i9-12900KF.

Intel i9-13900K "Raptor Lake" ES améliore les taux d'images minimums de 11 à 27 % par rapport à l'i9-12900KF.



La 13e génération de processeurs Core "Raptor Lake" d'Intel s'annonce comme une autre gamme de processeurs de bureau de premier plan, avec un échantillon d'ingénierie affichant des augmentations significatives des taux de trame minimaux pour les jeux par rapport au précédent Core i9-12900K "Alder Lake" de 12e génération. Extreme Player, un blogueur technique du site chinois de streaming vidéo Bilibili, a publié un test complet des performances de jeu d'un échantillon technique i9-13900K couvrant huit jeux dans trois résolutions, en le comparant à un i9-12900KF vendu au détail. Les jeux comprennent CS:GO, Final Fantasy IX : Endwalker, PUBG, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn et le benchmark synthétique 3DMark. Les deux processeurs ont été testés avec une carte graphique GeForce RTX 3090 Ti, 32 Go de mémoire DDR5-6400 et une alimentation de 1,5 kW.







L'i9-13900K ES affiche des performances supérieures de 1% à 2% dans les tests graphiques de 3DMark, mais un gain incroyable de 36% à 38% dans les tests CPU intensifs de la suite. Cela s'explique non seulement par l'augmentation des performances par cœur des P-cores et des E-cores, mais aussi par l'ajout de 8 E-cores supplémentaires. Bien que les mêmes E-cores "Gracemont" soient utilisés dans "Raptor Lake", la taille du cache L2 par cluster E-core a été doublée. Horizon Zero Dawn enregistre une augmentation de -0,7 % à 10,98 % des taux d'images. Il y a quelques augmentations anormales de 70 % du taux de trame dans RDR2, mais si l'on n'en tient pas compte, on constate quand même une augmentation de 2 à 9 %. FC6 affiche de modestes augmentations de 2,4 %. Forza Horizon 5, PUBG, Monster Hunter Rise et FF IX enregistrent tous des augmentations significatives des fréquences d'images minimales, bien supérieures à 20 %.



Le deuxième graphique ci-dessous montre le point culminant de ces tests, des augmentations significatives des taux d'images par seconde minimum. En moyenne, l'i9-13900K ES affiche un gain de 11,65 % en 4K UHD, de 21,84 % en 1440p et de 27,99 % en 1080p.







Les vitesses d'horloge du processeur constituent un gros problème avec tous ces tests. Les échantillons d'ingénierie n'ont pas tendance à être livrés avec les vitesses d'horloge ou le comportement de boost des processeurs de détail, et ne reflètent donc pas correctement le produit final, bien que certaines puces ES puissent être livrées avec des multiplicateurs débloqués. Dans ce test, le i9-13900K ES a été réglé à une vitesse d'horloge maximale du cœur P de 5,50 GHz tout cœur. La fréquence de 5,50 GHz a été supposée être la fréquence de boost maximale de la puce vendue au détail, et a été comparée à un i9-12900KF qui booste jusqu'à 5,20 GHz pour les cœurs P, mais fonctionnait à 4,90 GHz tout cœur.



Le i9-13900K ES a également été soumis à des tests de consommation d'énergie, où il a affiché une puissance de jeu maximale significative par rapport au i9-12900KF vendu au détail. Un i9-13900K vendu au détail aura probablement une consommation d'énergie plus faible que ce qui est montré ici, car il suivra le comportement de boost typique des puces vendues au détail aux fréquences de base, par rapport à un ES qui a été spécifié pour fonctionner à une certaine fréquence.







Intel se prépare à lancer sa famille de processeurs Core de 13e génération "Raptor Lake" au cours du deuxième semestre de 2022. Cette période pourrait également voir son rival AMD présenter ses processeurs Ryzen 7000 "Zen 4". "Raptor Lake" combine 8 cœurs P "Raptor Cove" avec 16 cœurs E "Gracemont", et un cache L2 supplémentaire pour les deux types de cœurs. L'E/S de ces puces devrait être similaire à celle de "Alder Lake", et elles sont donc construites pour la même plateforme LGA1700.



