Kingston Digital lance une nouvelle gamme Type-A dans la série DataTraveler Max à interface USB 3.2 Gen 2.



Paris, le 11 juillet 2022 – Kingston Digital Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc. spécialisée dans les mémoires flash et leader mondial des produits et solutions technologiques, annonce la sortie de la, annonce aujourd'hui la sortie de la clé DataTraveler Max Type-A. Cette clé complète la gamme DT Max de Kingston, une série de clés USB haute performance de nouvelle génération, en s'ajoutant à la DataTraveler Max, le modèle USB Type-C1. Les deux périphériques utilisent la dernière norme USB 3.2 Gen 2.







La série DataTraveler Max (DT Max) atteint des records de vitesse de 1 000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture, ce qui en fait l'une des clés USB les plus rapides du marché et la première du genre. La DT Max a été conçue dans un souci de portabilité et de commodité. La DT Max Type-A, bordeaux et noire, dispose d’un connecteur Type-A, tandis que la DT Max originale, totalement noire, est dotée d’un connecteur Type-C, ce qui permet de les différencier en un clin d'œil. Le boîtier strié protège le connecteur lorsqu'il n'est pas utilisé et se manipule facilement d'une seule main. Le transfert et le stockage en toute transparence de fichiers numériques volumineux, comme des photos HD, des vidéos 4K/8K, de la musique et bien d'autres choses encore, est assuré par des vitesses élevées et des capacités maximales de 1 To. L'ajout d'une attache pour porte-clés et d'un indicateur d'état par LED rend cette clé idéale pour les utilisateurs qui ont besoin de stockage lors de déplacements.



« Les clés USB de la gamme DT Max ont un débit et un espace de stockage inégalés – compatibles avec les ports Type-C et Type-A – permettant aux consommateurs de créer et de répondre aux exigences actuelles en matière de contenu, » déclare Tiago Gomes, Flash Business Manager chez Kingston. « En lançant une version Type-A de la série DT Max, qui pulvérise les records, Kingston place la barre plus haut et offre une gamme plus complète de solutions de pointe dans la catégorie du stockage USB. »



La série DataTraveler Max est disponible dans des capacités allant de 256 Go à 1 To et bénéficie d'une garantie de cinq ans avec assistance technique gratuite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur kingston.com.



Caractéristiques et spécificités de la clé USB Max 3.2 Gen 2 de DataTraveler :



- Dernière norme USB 3.2 Gen 2 : Transfert des fichiers en un clin d'œil grâce à des vitesses exceptionnelles allant jusqu'à 1 000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture.

- Un stockage sans faille : Disponible dans une gamme de capacités élevées allant de 256 Go à 1 To pour emporter sa bibliothèque numérique en déplacement.

- Double option en matière de connexion : Les options de connecteurs USB Type-C1 et Type-A pour une prise en charge des PC portables ou de bureau, qu'ils soient de nouvelle génération ou traditionnels, pour des transferts de fichiers sans faille.

- Design unique : Capuchon amovible qui se manipule d'une seule main, indicateur d'état LED et attache porte-clés fonctionnelle.

- Capacités 3 : 256 Go, 512 Go, 1 To

- Interface : USB 3.2 Gen 2

- Vitesse 2 : Jusqu’à 1,000 Mo/s en lecture, 900 Mo/s en écriture



Dimensions :



- Type-C : 82,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm,

- Type-A : 91,17 mm 22,00 mm x 9,02 mm.



Poids :



- Type-C : 12g,

- Type-A : 14g.



- Température en fonctionnement : 0°C à 60°C,

- Température de stockage : -20°C à 85°C,

- Garantie / support : Garantie de 5 ans avec assistance technique gratuite,

- Compatible avec : Windows 11, 10, 8.1, Mac OS (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS.







Plus d’informations sur kingston.com.



KINGSTON