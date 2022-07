CORSAIR va intégrer les fonctionnalités NVIDIA Broadcast dans les logiciels CORSAIR iCUE et Elgato.







FREMONT (Californie), le 18 juillet 2022 – CORSAIR, fabricant mondial leader d’équipements hautes performances pour les joueurs, créateurs de contenu et passionnés d’informatique, a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec NVIDIA pour intégrer des fonctionnalités clés de NVIDIA Broadcast au sein des logiciels CORSAIR iCUE, Elgato Wave Link et Elgato Camera Hub. Pour les détenteurs des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX, les effets IA de NVIDIA Broadcast optimisent les microphones et les caméras en temps réel afin d’améliorer le gaming, le streaming et l’expérience de vidéoconférence, le tout pouvant être contrôlé depuis les interfaces des logiciels CORSAIR et Elgato. Les versions compatibles de CORSAIR iCUE, Elgato Wave Link et Elgato Camera Hub sont disponibles dès aujourd’hui, prêtes à exploiter immédiatement tout le potentiel de la carte graphique NVIDIA RTX pour les joueurs et les créateurs de contenu.







La fonction basée sur l’IA de suppression du bruit et de l’écho de NVIDIA Broadcast garantit le son à un niveau de clarté inédit, offrant ainsi une expérience sonore de pointe sur la quasi-totalité de la gamme de casques CORSAIR, les microphones Elgato et les microphones XLR avec Elgato Wave XLR. Passant par les processeurs à cœur Tensor sur les cartes graphiques GeForce RTX, les effets NVIDIA Broadcast utilisent l’apprentissage automatique pour identifier les voix des utilisateurs et les séparer des autres bruits ambiants, assurant ainsi une annulation du bruit avancée qui améliore considérablement la clarté sonore pendant les appels et les vidéos. Les bruits de fond tels que les ventilateurs, le brouhaha ou le trafic disparaissent, laissant place au son limpide de la voix de la personne qui parle. Les effets NVIDIA Broadcast annulent également l’écho dans la pièce, créant une acoustique étouffée de qualité studio dans une grande variété d’environnements sans avoir besoin d’insonoriser les murs et le plafond.



Pour la vidéo, les effets NVIDIA Broadcast dans Elgato Camera Hub offrent des options d’arrière-plan supplémentaires, telles que le floutage, le remplacement ou la suppression de l’arrière-plan. Contrairement aux solutions logicielles, qui produisent des effets d’arrière-plan incohérents et de qualité inférieure, les filtres optimisés par l’IA avec les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX offrent une meilleure détection périphérique afin de produire des effets de haute qualité plus réalistes – tout comme un appareil reflex, en utilisant seulement une webcam.







Les nouveaux effets NVIDIA Broadcast peuvent être utilisés très facilement et rapidement dans les logiciels CORSAIR et Elgato. Si un casque CORSAIR * – ou le support de casque ST100 – est reconnu par iCUE et que le système est doté d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX **, iCUE lancera automatiquement l’installation des effets sonores SDK NVIDIA. Un plug-in facile à télécharger intègre la fonctionnalité de suppression du bruit dans le logiciel Elgato Wave Link, ce qui permet de l’utiliser également dans les applications de streaming populaires telles que OBS Studio.



Un nouvel onglet Effets apparaît désormais dans le logiciel Elgato Camera Hub (version 1.3 ou ultérieure), fournissant un accès instantané à tous les nouveaux effets d’arrière-plan offerts par NVIDIA Broadcast. Une « caméra virtuelle Elgato » peut alors être sélectionnée comme entrée vidéo dans des applications comme Zoom.



« Nous sommes ravis de collaborer avec NVIDIA pour offrir une expérience audio et vidéo de pointe à nos clients », déclare Thi La, Présidente et Directrice des opérations de CORSAIR. « Avec l’intégration de NVIDIA Broadcast, nous renforçons les capacités puissantes des logiciels iCUE et Elgato pour créer une configuration de gaming, de streaming et de télétravail plus professionnelle. »



« En intégrant les effets NVIDIA Broadcast aux logiciels CORSAIR et Elgato, nous pouvons facilement fournir aux utilisateurs du son et de la vidéo optimisés par l’IA », affirme Jason Paul, Vice-Président du marketing de la plateforme GeForce chez NVIDIA. « Ces outils IA permettent aux créateurs possédant des cartes graphiques NVIDIA RTX de produire des diffusions en direct et des vidéos encore plus sensationnelles. »



Outre l’intégration de NVIDIA Broadcast, Elgato a annoncé aujourd’hui que la solution primée Elgato HD60 X est la première carte de capture à être validée pour une utilisation avec les écrans G-SYNC. Avec HD60 X et un écran compatible G-SYNC, les créateurs de contenu pourront jouer à des jeux haute-fidélité jusqu’en 4K60 HDR dans des conditions optimales – sans déchirement, accroc, vacillement ou défauts – en capturant simultanément un gameplay haute définition.



* Tous les casques CORSAIR (à l’exception du HS75 XB WIRELESS) sont compatibles avec NVIDIA Broadcast.



** Les cartes graphiques compatibles incluent les modèles NVIDIA GeForce RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX ou versions ultérieures.



Pour en savoir plus sur NVIDIA Broadcast, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Pour télécharger le logiciel CORSAIR iCUE, rendez-vous à cette adresse : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur l’intégration de NVIDIA Broadcast avec le logiciel Elgato et pour télécharger le plug-in, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



