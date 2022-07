Exploiter tout le potentiel d'overclocking grâce à la série FURY Renegade DDR5 de Kingston.



Paris, le 18 juillet 2022 – Kingston FURY, la section gaming de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits mémoire et des solutions technologiques, annonce aujourd'hui la sortie des mémoires Kingston FURY Renegade DDR5 et Kingston FURY Renegade DDR5 RGB. La série FURY

Renegade DDR5 de Kingston a été conçue pour optimiser les performances des systèmes.







La gamme FURY Renegade DDR5 de Kingston pousse les performances des plateformes DDR5 de nouvelle génération à l'extrême avec une mémoire ultra-rapide jusqu'à 6400MT/s1 et des timings CL32 rapides. Grâce à des composants haut de gamme, ajustés manuellement par une équipe d'ingénieurs,

rigoureusement testés pour leur compatibilité avec les principales cartes mères du marché2, soutenus par des tests de vitesse effectués à 100% en usine, et certifiés Intel XMP 3.0, les utilisateurs peuvent profiter de l'expérience ultime de l'overclock.







Qu'il s'agisse de son diffuseur thermique stylisé en aluminium noir et argenté ou de l'ajout d'une barre lumineuse LED dynamique, la famille FURY Renegade DDR5 de Kingston contribue à l'esthétique des PC les plus récents. La fonction Kingston FURY CTRL3 permet de choisir parmi 16 effets lumineux RGB fluides et personnalisables pour une expérience de jeu élégante, parfaitement synchronisée avec la technologie

brevetée Kingston FURY Infrared Sync.



Parfaits pour la création de contenu, le partage des tâches ou pour repousser les limites du dernier jeu en date, les Kingston FURY Renegade DDR5 et Kingston FURY Renegade DDR5 RGB sont le choix idéal pour tous les joueurs, les passionnés, les créateurs de contenu et les overlockers extrêmes.



« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir le meilleur des deux mondes : des performances extrêmes et une tranquillité d'esprit maximale. », déclare Iwona Zalewska, DRAM Business Manager, Kingston EMEA. « Avec la gamme Kingston FURY Renegade DDR5, les utilisateurs peuvent prendre le contrôle des performances de leur système et repousser les limites du possible. »



Les mémoires Kingston FURY Renegade DDR5 et Kingston FURY Renegade DDR5 RGB sont disponibles en modules simples de 16 Go et en kits de 2x32 Go, avec des vitesses allant jusqu'à 6400MT/s et de faibles latences de CL32. Elles bénéficient d'une garantie limitée à vie et de la fiabilité légendaire de Kingston. Pour plus d’informations, rendez-vous sur kingston.com.



Caractéristiques et spécificités de la FURY Renegade DDR5 de Kingston :



- Conçue pour maximiser les performances : Avec des vitesses allant jusqu'à 6400MT/s1 et des timings rapides CL32, la FURY Renegade DDR5 de Kingston est dotée de composants haut de gamme, ajustés manuellement par des ingénieurs, rigoureusement testés pour leur compatibilité avec les principales cartes mères du secteur, et garantis par des tests d'usine à 100% pour une expérience d'overclocking sans faille.

- Exploitation du maximum de potentiel d’overclocking : La DDR5 inaugure une toute nouvelle ère technologique en matière de mémoire pour permettre un overclocking extrême, une option plus stable que les générations précédentes. L'ECC sur puce offre des composants DRAM plus fiables, un PMIC intégré équilibre la puissance quand et où elle est nécessaire, et deux sous-canaux 32 bits indépendants offrent une augmentation spectaculaire de l'efficacité des données pour les processeurs multicœurs.

- Certification Intel XMP 3.0 : La technologie Intel Extreme Memory Profile fait de l'overclocking un jeu d'enfant avec des timings, des vitesses et des tensions pré-optimisés par défaut pour les performances d'overclocking. La Kingston FURY Renegade DDR5 dispose d'un PMIC programmable pour XMP 3.0, prenant en charge jusqu'à deux profils personnalisables pour optimiser des timings, vitesses et tensions uniques enregistrés directement sur le DIMM.

- Homologuée par les principaux fabricants de cartes mères au monde2 : Testée et approuvée pour de nombreuses cartes mères, elle permet de faire évoluer les projets en toute confiance.

- Conception robuste du diffuseur de chaleur en aluminium : Le nouveau dissipateur thermique en aluminium noir et argenté et le circuit imprimé noir assorti assurent le fonctionnement et l'apparence de la configuration en complément du style du PC fraîchement monté.



Capacités :



- Simple – 16 Go,

-Kit de 2 – 32 Go,

- Fréquences : 6 000 MT/s, 6 400 MT/s,

- Latences : CL32,

- Voltage : 1.35V, 1.4V,

- Température en fonctionnement : 0°C - 85°C,

- Dimensions : 133,35 mm x 39,2 mm x 7,65 mm.



Caractéristiques et spécificités de la Kingston FURY Renegade DDR5 RGB :



- Effets d'éclairage RGB dynamiques et personnalisables3 : Les 16 effets d'éclairage RGB prédéfinis de Kingston FURY CTRL ou du logiciel RGB du fabricant de la carte mère donnent vie à un système élégant, doté d'un nouveau dissipateur thermique en aluminium noir et argenté et d'un circuit imprimé noir assorti.

- Technologie brevetée Kingston FURY Infrared Sync Technology : Grâce à la technologie de synchronisation infrarouge brevetée de Kingston, les effets lumineux RGB restent parfaitement synchronisés.

- Conçu pour maximiser les performances : Avec des vitesses allant jusqu'à 6400MT/s1 et des timings CL32, la FURY Renegade DDR5 RGB de Kingston est dotée de composants haut de gamme, ajustés manuellement par des ingénieurs, rigoureusement testés pour leur compatibilité avec les principales cartes mères du secteur, et soutenus par des tests d'usine à 100% pour une expérience d'overclocking sans souci.

- Exploitation au maximum du potentiel d'overclocking : La DDR5 amorce une toute nouvelle ère technologique en matière de mémoire qui permet de faire de l'overclocking extrême une option plus stable que les générations précédentes. L'ECC sur puce offre des composants DRAM plus fiables, un PMIC intégré équilibre la puissance quand et où elle est nécessaire, deux sous-canaux 32 bits indépendants offrent une augmentation spectaculaire de l'efficacité des données pour les processeurs multicœurs.

- Certifiée Intel XMP 3.0 : La technologie Intel Extreme Memory Profile fait de l'overclocking un jeu d'enfant avec des timings, des vitesses et des tensions pré-optimisés en usine pour des performances d'overclocking. La mémoire Renegade DDR5 est dotée d'un PMIC programmable pour XMP 3.0, prenant en charge jusqu'à deux profils personnalisables pour optimiser les timings, vitesses et tensions uniques enregistrés directement sur le DIMM.

- Homologué par les plus grands fabricants de cartes mères au monde 2 : Testé et approuvé par la plupart des fabricants de cartes mères afin de construire en toute confiance.



Capacités :



- Simple – 16 Go,

- Kit de 2 – 32 Go,

- Fréquences : 6 000 MT/s, 6 400 MT/s,

- Latences : CL32,

- Voltage : 1.35V, 1.4V,

- Température en fonctionnement : 0°C - 85°C,

- Dimensions : 133,35 mm x 44 mm x 7,66 mm.



Pour plus d’informations https://anws.co/cnZgi/%7B290bccb0-913c-47dc-b64b-7a0e59d9f875%7D .



KINGSTON