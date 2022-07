NZXT lance les Moniteurs Canvas QHD

NZXT, fournisseur de matériel, logiciels et services informatiques axé sur la communauté, annonce aujourd’hui l’arrivée des Moniteurs Canvas QHD, conçus pour apporter un équilibre entre hautes résolutions et fréquences d’image élevées. Ils viennent compléter n'importe quelle configuration avec leur taille, leur coloris et leur méthode de montage au choix pour une meilleure expérience de jeu. Les Moniteurs Canvas invitent les joueurs à explorer leurs univers de jeu favoris dans les moindres détails tout en profitant de performances fluides et réactives. Ces moniteurs sont le choix parfait avec leur prise en charge d'une résolution 1440p, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une compatibilité AMD FreeSync Premium. Les deux moniteurs seront exclusivement disponibles chez NZXT : le Canvas 27QHD et le 32QHD Incurvé. Ils viennent parfaitement compléter toute configuration de PC existante et sont accompagnés d’un support compact ou d’un support VESA au choix. Leur conception sans contour offre une image bord à bord. Conçus avec le style emblématique de NZXT, les Canvas complètent les configurations de PC, les composants et les suites de périphériques primés de NZXT. Les Moniteurs Canvas sont compatibles avec NZXT CAM, ce qui permet aux utilisateurs de configurer des profils personnalisés pour ajuster les paramètres de visualisation en fonction du moment de la journée et du type de jeu.

Caractéristiques de Canvas QHD Résolution 1440p, HDR 10, taux de rafraîchissement de 165 Hz, temps de réponse de 1 ms, prise en charge d'AMD FreeSync Premium

L'anti-reflet permet une plus grande polyvalence dans les espaces à luminosité élevée ou faible.

Deux options disponibles pour le montage : un support compact ou un support VESA 100 x 100.

L'écran zéro scintillement avec faible lumière bleue réduit la fatigue oculaire.

Les Moniteurs Canvas 32QHD possèdent une courbure 1500R, soit 20 % supérieure à la norme (1800R), pour une immersion enveloppante accrue

Options de personnalisation optimisées dans NZXT CAM : créez des profils personnalisés pour vos jeux et pour les différents moments de la journée.



Choix de coloris :

Noir

Blanc



Prix :

Moniteur Canvas & Support

27Q noir : 449€

27Q blanc* : 469€

32Q Incurvé noir : 549€

32Q Incurvé blanc* : 569€

Moniteur Canvas seul

27Q noir : 409€

27Q blanc* : 429€

32Q Incurvé noir : 499€

32Q Incurvé blanc* : 519€

Bras de moniteur

Bras simple : 169€

Bras double : 239€



*Note : Le prix plus élevé des Canvas 32Q Incurvé et 27Q en blanc est dû à un coût de fabrication plus élevé des modèles blancs vs les modèles noirs.



Disponibilité :

France : dès maintenant exclusivement sur NZXT.com et NZXT BLD