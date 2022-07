Asustor ADM 4.1 est disponible pour les NAS.



Le fabricant de NAS ASUSTOR vient de mettre à jour son logiciel interne : ADM 4.1. Cette nouvelle version apporte plusieurs améliorations, corrections et bouche également quelques failles de sécurité. Il est recommandé d’appliquer cette mise à jour dans les meilleurs délais, surtout si votre NAS est accessible depuis Internet.







ADM 4.1.0.RJ52



ASUSTOR est un fabricant de NAS « récent », qui vient de souffler sa 10e bougie. Ses produits sont de bonne facture et le prix plus doux que la concurrence (Synology et QNAP). Cependant, un bon matériel n’est rien sans un bon logiciel. Chez ce fabricant, le logiciel interne se nomme ADM (Asustor Data Master). Il regroupe un ensemble de fonctionnalité : le système d’exploitation, une interface d’administration et plusieurs outils pour profiter de son NAS. Après une version « majeure » ADM 4.0 en octobre 2021, la version 4.1 apporte quelques nouveautés bienvenues.



Si on regarde de près le journal des modifications, voici ce qu’on peut y lire :



- Activation de WS-Discovery par défaut pour rendre le NAS visible sur PC Windows via le réseau local par le nom ;

- Protocole TLS 1.2 minimum par défaut pour les connexions HTTPS ;

- Ajout de la prise en charge de DNS Challenge pour myasustor.com, le port 80 n’a plus besoin d’être transféré avec Let’s Encrypt ;

- Ajout du support IPv6 pour myasustor.com ;

- Nginx, PHP 7.4 et PHP 8 sont désormais disponibles depuis l’App Central (accessible ensuite depuis Web Center) ;

- Noyau Linux mis à niveau vers la version 5.13 et plus vulnérabilités potentielles corrigées : CVE-2022-0847 ;

- Correction des problèmes de sécurité potentiels ;

- Corrections de bugs de la page de navigation du lien de partage ;

- Amélioration des chaînes multilingues ;

- Diverses corrections de bugs.



Nous vous renvoyons vers la page dédiée pour en savoir plus : Cliquez ICI.



Installer la mise à jour



Pour installer la mise à jour, c’est assez simple. Connectez-vous à l’interface d’administration, le NAS devrait automatiquement vous proposer de le mettre à jour. Si ce n’est pas le cas, allez dans Réglages puis Mise à jour d’ADM.







Après la mise à jour et le redémarrage du NAS,vous devriez voir Dr ASUSTOR sur le bureau. Ce dernier permet de faire un bilan de santé (et de sécurité) de votre serveur. À noter également, pour Dr ASUSTOR et Clam AV il faudra supprimer les tâches planifiées et à recréer manuellement (lire la recommandation). Pensez également à mettre à jour vos paquets/applications depuis l’App Central.



Pour terminer, Asustor annonce que « Les séries AS10, AS50, AS51 et AS70 de NAS ne recevront plus de mises à jour de fonctionnalités en raison de la récente fin de la prise en charge des pilotes par les fournisseurs. ADM 4.0 sera la dernière version majeure de ces modèles. Seules les mises à jour de sécurité et les correctifs de bogues critiques seront fournis ».



CACHEM