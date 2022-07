IIYAMA nous propose un nouvel écran PC : Le ProLite XU2792QSU-B1.



L'élégant design sans bordure sur 3 côtés rend le ProLite XU2792QSU parfait pour les solutions multi-écrans. La dalle IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. La résolution WQHD (2560 x 1440) signifie que le XU2792QSU peut afficher près de 77% d'informations en plus sur l'écran qu'un écran Full HD. Des valeurs de contraste et de luminosité élevées garantissent que le moniteur fournira d'excellentes performances pour le design photographique et Web. C'est un excellent choix pour les applications bureautiques multi-moniteurs et les applications design plus spécifiques.



















Technologie IPS



Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



WQHD



Avec une WQHD résolution de 2560 x 1440 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d’images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 77 % de plus) par rapport à un moniteur à la FHD définition de 1920 x 1080 points.



L’image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue



La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l’émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.



Haut-parleurs et écouteurs



Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un ? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !



ACR



Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d’affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 269.95 euros.



IIYAMA