POWERCOLOR nous propose une nouvelle carte graphique : La RX 6700 Fighter 10GB.



Propulsée par l'architecture révolutionnaire AMD RDNA™ 2, la carte graphique PowerColor Fighter RX 6700 est dotée de 36 unités de calcul, de l'AMD Infinity Cache et de 10 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Elle est conçue pour offrir des taux d'images ultra élevés et une expérience de jeu ultime en 1440p.















Fighter rend votre PC puissant



La carte graphique PowerColor Fighter RX 6700 est armée d'un double ventilateur de 90 mm, d'un refroidisseur avec une surface de dissipation élargie, et de la technologie Mute Fan qui peut fonctionner à des températures plus basses tout en fournissant une expérience stable et exceptionnelle de haute performance.



Deux roulements à billes - longévité 4X supérieure



Le ventilateur de refroidissement utilise la technologie du roulement à deux billes, ce qui multiplie par 4 la longévité des ventilateurs.



Technologie Mute Fan - 0db - Jeu silencieux



La technologie Mute Fan éteint intelligemment le ventilateur en dessous de 60℃, offrant un jeu silencieux pendant les charges moyennes et faibles tout en réduisant la consommation d'énergie.



Double ventilateur de refroidissement



La carte graphique PowerColor Fighter RX 6700 dispose d'un ventilateur optimisé de 2 X 90mm pour maintenir votre carte dans la meilleure solution de refroidissement.



Température plus basse et meilleures performances



Le PowerColor Fighter RX 6700 est équipé de caloducs en cuivre et d'une surface de dissipation thermique élargie pour offrir une température plus basse et de meilleures performances.



Des performances exceptionnelles pour 1440p



Les cartes graphiques AMD Radeon™ RX 6700 offrent un jeu sérieux en 1440p et des taux d'images ultra élevés. Bénéficiez de jusqu'à 36 unités de calcul hautes performances, de la technologie révolutionnaire AMD Infinity Cache et de jusqu'à 10 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Découvrez de nouveaux niveaux de performances de jeu avec la technologie AMD Smart Access Memory lorsque vous associez une carte graphique AMD Radeon™ RX 6700 à un processeur de bureau AMD Ryzen™ 5000 Series.



Des visuels saisissants



Grâce aux technologies de jeu immersives et à la prise en charge de DirectX® 12 Ultimate, les cartes graphiques AMD Radeon™ RX 6700 vous plongent dans l'action. Vivez une expérience de jeu en 1440p avec un éclairage, des ombres et des reflets réalistes ainsi qu'une grande richesse de détails, grâce aux fonctions DirectX® Raytracing (DXR), variable rate shading (VRS) et AMD FidelityFX, optimisées pour l'architecture AMD RDNA 2.



Expériences élevées



Passez à une réactivité ultime et à un jeu fluide grâce à la technologie de jeu à faible latence d'AMD Radeon™ Anti-Lag et AMD Radeon™ Boost. Améliorez votre expérience de jeu avec la dernière technologie HDMI™ 2.1 VRR, avec plus de 1300 écrans de jeu AMD FreeSync™ au choix, et la prise en charge des cartes mères dotées de la technologie PCIe 4.0.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 19 juillet 2022. Le prix sera de : 449.95 euros.



POWERCOLOR