Dirac et ASUS repoussent les limites du son mobile dans le nouveau ROG Phone 6.



Dirac, pionnier suédois de l'audio numérique, et ASUS annoncent aujourd'hui leur collaboration pour le lancement de la série ROG Phone 6, qui offre une qualité sonore de niveau audiophile qui plonge les joueurs au cœur de l'action et établit une nouvelle norme en matière d'audio mobile.







Dirac Virtuo Spatial Audio



Le nouveau téléphone de jeu ROG d'ASUS est doté de la solution audio spatiale Dirac Virtuo, qui exploite des algorithmes brevetés pour permettre un son stéréo immersif à partir des haut-parleurs intégrés du smartphone tout en améliorant la qualité sonore globale des haut-parleurs. Dirac et ASUS ont déjà collaboré sur les ROG Phone 3, ROG Phone 5 et ROG Phone 5s. Aujourd'hui, la barre de l'audio pour smartphone a encore été relevée avec le lancement de la série ROG Phone 6.



Dirac Virtuo s'attaque à ces défis de front pour réimaginer l'expérience audio sur smartphone. La solution permet d'obtenir un paysage sonore étendu et spatial avec une localisation précise des sons sur le ROG Phone 6 series. Les directions à partir desquelles les différents sons apparaissent sont entendues avec une plus grande précision et exactitude. Par exemple, lorsque les adversaires se déplacent à l'écran, le joueur peut clairement entendre leurs pas - ils entrent doucement par la gauche, s'approchent du centre et continuent à s'estomper vers la droite, créant ainsi un véritable sentiment d'immersion et de spatialisation.



De plus, ses technologies brevetées alignent la phase des deux haut-parleurs pour offrir une image centrale précise avec une clarté, un contraste et une profondeur améliorés, rarement entendus sur les smartphones. Pour optimiser les performances des basses et permettre à la série ROG Phone 6 d'atteindre des niveaux de basses plus profonds que ce que l'on aurait pu imaginer, Dirac Virtuo est doté d'une technologie de basses virtuelles améliorée qui crée une expérience de basses plus profonde et plus naturelle, mais avec un minimum de colorations indésirables - permettant aux joueurs de ne pas seulement entendre le son mais aussi de ressentir l'énergie et l'excitation du jeu.



Plus précisément, Dirac Virtuo présente de nombreuses technologies révolutionnaires. La technologie brevetée de co-optimisation des haut-parleurs MIMO à phase mixte aligne en phase les deux haut-parleurs du ROG Phone 6 pour améliorer l'image centrale, la clarté et l'immersion. La technologie d'élargissement de la scène sonore prolonge la distance perçue entre les haut-parleurs pour créer un paysage sonore spatial élargi, impossible à obtenir autrement. La technologie de mesure par réseau de microphones MEMS, une première dans le secteur, garantit une mesure précise des caractères acoustiques, tandis qu'une nouvelle version de sa technologie de basses virtuelles permet d'obtenir des basses plus profondes à partir de petits haut-parleurs, avec un minimum de colorations indésirables.



Ensemble, ces technologies offrent une expérience de jeu immersive de haute qualité que même les audiophiles les plus exigeants et les joueurs les plus passionnés apprécieront.



Audio GameFX



Le système audio GameFX de la série ROG Phone 6 est doté de doubles haut-parleurs stéréo symétriques en façade, ainsi que d'une prise casque de 3,5 mm. Le smartphone prendra également en charge les écouteurs ROG Cetra True Wireless, qui sont dotés de la solution d'optimisation du son Dirac Opteo - qui optimise numériquement le son des écouteurs pour surmonter les limites matérielles et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel.



Pour en savoir plus sur la solution Dirac Virtuo qui équipe la série ROG Phone 6, rendez-vous sur Dirac.com.



VORTEZ