Intel présente en avant-première les performances de la carte graphique Arc A750.



Intel a décidé de partager quelques détails supplémentaires sur sa prochaine carte graphique Arc A750, celle-là même qui est apparue brièvement dans une vidéo de Gamer Nexus l'autre jour. Le produit exact présenté en avant-première est la carte graphique Intel Arc A750 Limited Edition, mais la société n'a révélé aucune spécification de la carte dans la vidéo qu'elle a postée. Ce qui est révélé, c'est que la carte surpasse une carte NVIDIA GeForce RTX 3060 à 1440p dans les cinq titres pour lesquels Intel a fourni des indications de performance et des taux de trame moyens. Ces cinq jeux sont F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3 et Fortnite. En d'autres termes, il s'agit principalement de jeux assez exigeants, F1 2021 et Fortnite faisant exception.















Le seul jeu dont nous avons un aperçu des performances réelles dans la vidéo est Cyberpunk 2077, où Ryan Shrout détaille les paramètres du jeu et le taux de rafraîchissement réel. À 2560 x 1440, en utilisant des paramètres élevés, l'Arc A750 fournit 60,79 FPS, avec un minimum de 50,54 FPS et un maximum de 77,92 FPS. Intel affirme que ces performances sont 1,17 fois supérieures à celles d'une carte graphique EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 12G. Au moins, Intel n'a pas essayé de tirer un coup rapide, car la société a fourni des taux de trame moyens pour tous les autres jeux testés ainsi, pas seulement combien de fois plus rapide la carte Intel était et vous pouvez voir ces résultats ci-dessus.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le système de test était composé d'un Intel Core i9-12900K monté sur une carte ASUS ROG Maximus Z690 Hero, de 32 Go de mémoire DDR5 à 4800 MHz et d'un SSD Corsair MP600 Pro XT 4 TB NVMe, ainsi que de Windows 11 Pro. Selon la vidéo, les cartes graphiques Arc devraient être lancées "cet été" et Intel publiera plus de détails d'ici le lancement.



