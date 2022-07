In Win annonce également le ventilateur de boîtier Mercury AM120S.



InWin a lancé son nouveau ventilateur PC Mercury AM120S de 120 mm, mince et silencieux, qui offre un refroidissement véritablement silencieux dans un cadre mince de 20 mm d'épaisseur. Le Mercury AM120S est doté d'une conception unique de pales de turbine qui est moulée sur le bord extérieur des pales du ventilateur à l'intérieur du cadre. Cette conception concentre le flux d'air et évite les fuites d'air entre le cadre et les pales, ce qui donne un flux d'air concentré avec un bruit réduit. Les pales elles-mêmes présentent également un design gravé unique qui améliore l'équilibre de la pression de l'air sur la pale.







Le Mercury AM120S fonctionne à un niveau vraiment silencieux de 17 dBA. À son débit d'air maximal, il est capable d'atteindre plus de 60 CFM et une pression statique de 2,72 mm/H2O à seulement 29 dBA, ce qui est comparable à d'autres ventilateurs de taille standard, bien qu'il soit logé dans un boîtier plus compact. Le ventilateur plus fin est aussi environ 20% plus petit. Plusieurs ventilateurs Mercury AM120S peuvent être connectés ensemble à l'aide du câble de rallonge "Lock-N-Go" d'InWin pour une gestion des câbles plus pratique et plus conviviale. La boucle anti-glissement garantit qu'ils restent bien fixés.



Le Mercury AM120S comprend un éclairage ARGB qui s'illumine vers l'extérieur à partir du centre du ventilateur lui-même. L'éclairage ARGB est contrôlé par une fiche standard à 3 broches compatible avec les logiciels de carte mère et les systèmes d'éclairage PC courants. Le contrôleur ARGB One-Click d'InWin offre 14 modes d'éclairage et constitue également une option alternative pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'une carte mère compatible ARGB.



Pas de date ni de prix pour le moment.



