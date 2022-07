Thermaltake annonce le bureau de jeu intelligent ARGENT P900.



Thermaltake, la marque leader dans le domaine des boîtiers, des systèmes de refroidissement, des périphériques de jeu et des solutions de mémoire pour passionnés, après avoir présenté le fauteuil de jeu ARGENT E700 en cuir véritable conçu par le Studio F. A. Porsche, présente le bureau de jeu intelligent ARGENT P900, également en collaboration avec le Studio F. A. Porsche, pour compléter votre installation parfaite. Notre objectif pour ARGENT P900 était de créer un bureau de jeu intelligent, individuel et unique, qui se différencie de ce qui est actuellement proposé sur le marché. Nous avons non seulement créé un nouveau produit sophistiqué, mais aussi un environnement de jeu complet, dans lequel les joueurs professionnels peuvent s'immerger. L'ARGENT P900 Smart Gaming Desk est conçu pour s'adapter exactement à vos besoins.







Conçue par le Studio F.A. Porsche, la table de jeu intelligente ARGENT P900 permet d'ajuster la hauteur du bureau de plusieurs façons. Par exemple, les utilisateurs peuvent simplement utiliser le logiciel iTake, l'application mobile ou le panneau intelligent sur le bureau lui-même. En outre, nous avons également développé la RGB Desk Mobile APP, qui permet aux utilisateurs de régler facilement la hauteur du bureau de 70 à 100 cm (27,5" ~ 39,37") et de basculer rapidement entre 4 profils de hauteur de bureau prédéfinis (70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm). De plus, grâce au logiciel iTake et à l'application RGB Desk Mobile APP fournie avec le boîtier de commande, il permet aux utilisateurs de contrôler la hauteur de leur bureau et les effets d'éclairage avec la facilité d'utilisation des appareils mobiles. L'ARGENT P900 a l'intelligence d'enregistrer les réglages de votre bureau et de les ajuster en fonction de votre emploi du temps.



D'autre part, par rapport aux bureaux traditionnels réglables en hauteur, ARGENT P900 met l'accent sur la sécurité. Le capteur de sécurité anti-collision s'arrête à l'instant où il entre en collision avec les objets indésirables. Le bureau de jeu intelligent Thermaltake ARGENT P900 combine une esthétique dynamique et une ergonomie raffinée pour plonger les utilisateurs dans une expérience de jeu parfaite. Ce bureau de jeu offre un design unique, qui se différencie de l'esthétique d'un bureau traditionnel, tout en combinant une fonctionnalité et une polyvalence maximales, tout en offrant aux utilisateurs la commodité maximale que les fonctions intelligentes ont à offrir.



Cependant, toutes ces fonctions intelligentes ne seraient pas complètes sans un bureau de qualité. C'est pourquoi, grâce à une quantité énorme d'efforts, de savoir-faire et d'attention aux détails mis dans la production et la conception du bureau, nous avons la ferme conviction que le Thermaltake ARGENT P900 Smart Gaming Desk dépassera vos attentes de plusieurs façons. Tout d'abord, pour améliorer l'esthétique générale et les sensations du bureau, la surface de celui-ci est texturée avec de la fibre de carbone. En parlant de cela, l'espace principal est suffisamment spacieux pour accueillir des châssis full tower ou des périphériques de jeu pour votre jeu ou votre productivité. En outre, le tout nouvel espace secondaire peut répondre à vos besoins en matière de configuration à deux moniteurs. Il est également doté d'un panneau intelligent, qui affiche des informations en temps réel sur le bureau. En outre, le panneau intelligent peut être programmé avec jusqu'à 4 types de réglages en hauteur. Pour régler la hauteur, il vous suffit d'appuyer sur le bouton, et le tour est joué.



Avec ses fonctionnalités intelligentes, son esthétique élégante, ses matériaux de haute qualité et, enfin, le design sophistiqué du Studio F. A. Porsche, le bureau de jeu intelligent ARGENT P900 est la dernière pièce du puzzle qui vous permettra de réaliser votre rêve.



Pas de date ni de prix pour le moment.

TECHPOWERUP