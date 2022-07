Si vous avez perdu votre mot de passe sous Windows, ne paniquez plus, il y a moyen de contourner le problème pour rouvrir votre cession et en redéfinir un nouveau !

Notre confrère Pc-Astuces vous explique tout ceci dans un dossier bien utile !

Vous avez perdu le mot de passe d'un compte utilisateur Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 ou Windows XP et il vous est impossible de vous en souvenir ? Vous avez beau avoir essayé vos dizaines de mots de passe à l'ouverture de votre session, aucun ne fonctionne ? Pas de panique, vous n'êtes pas obligé de réinstaller totalement Windows grâce à Lazesoft Recover My Password.

Accédez au dossier