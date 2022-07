NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 516.79 Hotfix.



Les pilotes Game Ready offrent la meilleure expérience de jeu possible pour toutes les nouvelles versions majeures, y compris les jeux de réalité virtuelle. Avant le lancement d'un nouveau titre, notre équipe de pilotes travaille jusqu'à la dernière minute pour s'assurer que chaque modification de performance et correction de bogue est optimisée pour une meilleure jouabilité au premier jour.



Nous avons un fil de discussion ouvert sur ce pilote ici dans nos forums de discussion sur les pilotes Nvidia. Il semble que NVIDIA ait abandonné la prise en charge des cartes graphiques de la série 600, et les pilotes proposés sont uniquement des DCH.



Ce correctif corrige les problèmes suivants :



- [Apex Legends] Amélioration de la stabilité du jeu [3661210].

- [Overwatch] Le jeu peut se figer lors du lancement d'un match [3696921].

- [Dungeons 3] Le jeu plante au démarrage [3691274].

- [Red Dead Redemption 2] L'amélioration des performances lors de l'utilisation du DLSS est plus faible par rapport aux pilotes précédents [3700239].

- [Destiny 2] Le jeu peut se figer de manière aléatoire après le lancement du jeu ou pendant la partie. [3685638]

- [Halo Infinite] Amélioration de la stabilité pendant le jeu [3603261].









Pour les télécharger : Cliquez ICI.



