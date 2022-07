MSI annonce que les cartes mères de la série 600 supportent les processeurs Intel de nouvelle génération.



MSI a annoncé la prise en charge et la mise à jour du BIOS de ses cartes mères pour les prochaines séries de processeurs Intel de nouvelle génération. En tant que marque de cartes mères leader dans le monde, MSI s'engage à continuer de mettre à jour et d'améliorer ses produits afin d'offrir les meilleures performances d'optimisation aux joueurs.















Les mises à jour du BIOS sont toujours de bonnes nouvelles et des améliorations pour les utilisateurs. Avec le bouton M-Flash ou Flash BIOS de MSI, les utilisateurs peuvent mettre à jour le BIOS en toute simplicité. Les cartes mères de la série 600 de MSI seront compatibles avec la nouvelle génération de processeurs d'Intel. Les mises à jour du BIOS seront disponibles sur les pages de support des cartes mères respectives, accessibles via le site Web de support de MSI.



TECHPOWERUP