DeepCool lance les refroidisseurs de CPU des séries LE et AG.



DeepCool annonce sa ligne budgétaire de refroidisseurs de CPU offrant de solides performances de refroidissement et de faibles niveaux de bruit de fonctionnement tout en gardant le coût bas. Voici les refroidisseurs à air de la série DeepCool AG et les refroidisseurs de liquide de la série DeepCool LE, rationalisés pour offrir valeur et performance aux constructeurs de PC. Ces deux séries ont hérité de l'ADN des performances thermiques et sonores des refroidisseurs à air de la série AK et des refroidisseurs de liquide de la série LS de DeepCool. Les nouveaux refroidisseurs de CPU des séries LE et AG sont compatibles avec les dernières plates-formes Intel et AMD, notamment Intel LGA 1700 et AMD AM4/AM5.



Refroidisseurs de liquide DeepCool LE Series







Performances de refroidissement efficaces et fiables avec un éclairage LED 6 couleurs. Conçu pour un TDP de 180-220 W avec la technologie Anti-fuite vous permet de refroidir en toute confiance en soulageant la pression dans le radiateur avec son sac élastique de soulagement de la pression. Ventilateurs intégrés réglés pour un débit d'air élevé (85,85CFM), une pression statique élevée (3,27mmAq) et un faible bruit (≤32,9 dBA). Compatibilité accrue pour les systèmes mITX avec son bloc CPU de 52 mm de hauteur.



Variantes et modèles



- LE500 (240 mm 220 W TDP),

- LE300 (120 mm 180 W TDP),

- LE500/LE300 édition MARRS - LED unique de couleur vert marron.



Refroidisseur de CPU DeepCool AG620







Refroidisseur de CPU dual tower à 6 caloducs haute performance avec technologie de caloducs bidirectionnels pour une dissipation efficace de la chaleur, que le refroidisseur soit monté verticalement ou horizontalement. Gardez les choses au frais grâce à son impressionnant TDP de 260 W et ses ventilateurs efficaces. Installation simplifiée grâce à son processus d'installation en 5 étapes.



Refroidisseur de CPU DeepCool AG400 LED







Un refroidisseur d'UC simple tour à 4 caloducs avec technologie de caloducs bidirectionnels. Il offre aux constructeurs de PC une bonne valeur et des performances de refroidissement avec son TDP de 220 W et ses ventilateurs à haute efficacité. L'AG400 LED est livré avec des LED de 6 couleurs et un élégant dissipateur thermique à matrice d'ailettes pour améliorer l'esthétique de votre système.



Disponibilité et garantie



Les refroidisseurs de CPU de la série LE et de la série AG sont disponibles sur le réseau mondial de détaillants et de distributeurs autorisés de DeepCool. Les refroidisseurs de liquide de la série LE sont couverts par une garantie de 3 ans. Les refroidisseurs à air de la série AG sont couverts par une garantie d'un an, ainsi que par le service clientèle et le réseau de support technique de DeepCool.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP