La série Ryzen 7000 présumée à 6 cœurs testée dans les tests de rendu de GPU de Basemark.



Un échantillon de CPU d'ingénierie AMD portant le nom de modèle 100-000000593-20_Y est apparu dans quelques tests de rendu graphique, associé à un GPU NVIDIA RTX A4000. Le CPU semble être une puce Ryzen 7000 à 6 cœurs qui a été montée sur une carte mère Gigabyte X670E Aorus Master. D'après les informations divulguées par @TUM_APISAK, la vitesse d'horloge est de 4,4 GHz, mais on ne sait pas grand-chose d'autre sur le processeur. Basemark n'est peut-être pas le test le plus utilisé et les deux tests effectués étaient des tests de rendu GPU. Cependant, avec l'aimable autorisation de @harukaze5719, nous avons quelques graphiques comparant le prétendu CPU Ryzen 7000-series avec un Ryzen 9 5950X qui utilise le même GPU.



















Le premier test est un test OpenGL où le processeur à 6 cœurs bat le processeur à 16 cœurs d'un pourcentage non négligeable de 9,5 % dans l'ensemble, mais de plus de 11 % lorsqu'il s'agit de la fréquence d'images minimale dans le benchmark. Il s'agit d'une avance significative en termes de performances, bien que dans le test Vulcan, la différence soit un peu plus faible avec une avance de 7 % pour le CPU à 6 cœurs. Il n'est pas clair dans quelle mesure ces tests s'adaptent à un plus grand nombre de cœurs de processeur, donc nous ne nous fierions pas trop à ces résultats de référence, mais il semble que l'architecture Zen 4 d'AMD tiendra les promesses faites par AMD sur la base de ces premiers tests. Nous avons vérifié de manière indépendante que les chiffres sont dans la fourchette des échantillons d'ingénierie que les partenaires d'AMD ont aujourd'hui, ce qui signifie que ces chiffres n'ont pas été truqués en aucune façon. Gardez à l'esprit qu'AMD travaille toujours sur sa plateforme AM5 et qu'il est encore tôt. Nous comprenons qu'AMD a récemment corrigé quelques bogues de plate-forme qui auraient été des obstacles si AMD avait lancé la plate-forme AM5 avec eux encore présents.



VIDEOCARDZ