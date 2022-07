In Win lance les nouveaux châssis PC A3 et A5.



InWin a lancé ses nouveaux châssis A3 et A5 pour PC, destinés à la construction de PC micro-ATX et E-ATX compacts et puissants. Reprenant les caractéristiques de conception minimaliste et moderne de la série populaire InWin A1, les nouveaux A3 et A5 offrent de nouvelles possibilités aux constructeurs de PC pour maximiser la prise en charge de matériel plus important tout en conservant les plus petites empreintes.







Les modèles A3 et A5 prennent en charge des cartes graphiques haut de gamme d'une longueur maximale de 340 mm, des alimentations ATX à haut rendement d'une longueur maximale de 200 mm, ainsi que de l'espace pour plusieurs périphériques de stockage 2,5"/3,5". Jusqu'à cinq ventilateurs peuvent être installés dans un flux d'air allant du bas vers le haut, offrant ainsi de nombreuses possibilités de refroidissement. Des radiateurs AIO/liquides de 240 mm peuvent être placés de manière optimale au sommet du boîtier, évacuant la chaleur directement du châssis. La taille compacte, la disposition verticale des flux d'air, les superbes options de mise à niveau et l'esthétique moderne du design définissent les critères d'un système PC de qualité supérieure.



Le panneau latéral en verre trempé teinté est doté d'un bouton de déverrouillage rapide pratique et sans vis pour un accès rapide et facile aux composants internes. Les panneaux supérieur et latéral, ainsi que le filtre à air inférieur, sont tous dotés de dispositifs de retrait sans vis pour faciliter l'accès interne et le nettoyage.



La connectivité d'E/S rapide du panneau avant comprend le tout dernier connecteur USB 3.2 Gen 2x2 Type-C offrant des performances câblées de 20 Gbps pour les périphériques et accessoires externes tels que les disques externes. Les autres connectivités comprennent deux connecteurs USB 3.1 Gen-1 Type-A (5 Gbps), ainsi que des prises pour casque HD et microphone de 3,5 mm. L'entrée/sortie frontale est placée sur le dessus du châssis pour une accessibilité optimale.



InWin équipe les A3 et A5 d'un mince ventilateur Mercury AM120S PWM avec éclairage ARGB, offrant ainsi aux utilisateurs une excellente performance de refroidissement et un éclairage attrayant dès la sortie de la boîte. L'AM120S présente une conception unique de pales gravées pour réduire le bruit et améliorer l'équilibre de la pression de l'air sur les pales. Plusieurs ventilateurs AM120S peuvent être connectés ensemble à l'aide du câble d'extension "Lock-N-Go" d'InWin pour une gestion pratique et conviviale des câbles.



Pour plus d'informations sur les nouveaux châssis de PC compacts InWin A3 et A5, veuillez consulter les pages produits des A3 et A5.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP