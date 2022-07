Razer x BAPE 2.0 : La plus grande collection jamais réalisée par Razer pour sa deuxième collaboration avec l’icône du streetwear, BAPE.



Fort de sa collaboration réussie en décembre 2020, A Gaming Ape revient avec une nouvelle collection exclusive de vêtements et de périphériques gaming, avec plus de motifs et plus de coloris inédits, dont le Razer Quartz.







IRVINE, Californie – 15 juillet 2022 – Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce sa nouvelle collaboration avec la marque japonaise de streetwear BAPE® pour le lancement de sa ligne exclusive de vêtements et de périphériques, intitulée A Gaming Ape Spring Summer 2022. Les deux entités ont d’ores et déjà collaboré en décembre 2020 sur une collection capsule, qui s’est écoulée en quelques secondes seulement. Cette année, les stocks de la collection ont été doublés et ils intègrent encore plus de motifs et plus de coloris, dont la couleur Quartz de Razer, pour la toute première fois.



« Forts du succès de notre premier partenariat, nous savions que les attentes seraient élevées. Aller encore plus loin pour notre communauté a donc été notre priorité pour cette nouvelle collection » assure Addie Tan, Associate Director of Business Development chez Razer. « Cette fois, nous offrons vraiment plus à nos fans, à savoir plus de modèles, plus de couleurs et plus d'innovations. Cet été, attendez-vous à faire tourner les têtes avec la collection A Gaming Ape en édition limitée, qui allie les deux univers du gaming et de la mode. »



La collection A Gaming Ape



Parmi les temps forts de cette saison, les baskets BAPE STA™ décorées avec le requin BAPE®, si distinctif, placé sur les semelles pour dévorer chaque foulée avec style, tandis que le logo en forme d’étoile BAPE STA™ file sur les côtés des chaussures.



Les baskets sont phosphorescentes, une teinte reprenant le vert de Razer vient mettre en lumière les motifs de camouflage BAPE® ainsi que le logo emblématique de la marque au serpent à trois têtes.







Cette collection capsule intègre des tee-shirts Gaming Ape représentants l’iconique tête de chimpanzé, équipé du casque Kraken pour les tee-shirts standards en noir et blanc. Pour les modèles en coupe ajustée, avec les coloris blanc et Quartz, Gaming Ape portera alors un casque Kraken Kitty. La panoplie comprend également un modèle Camo Team, qui met en exergue l'imprimé Camo, accompagné du numéro 93 au dos, date de création de la marque BAPE®.



Référence phare de la collection, le nouveau hoodie zippé à capuche Shark, griffé du motif WGM (World Gone Mad) de BAPE®, métamorphosera celui qui le porte en prédateur marin. Quant à elle, la version Quartz est ornée d’oreilles de chat, un clin d’œil au Kraken Kitties. "A Gaming Ape" est également brodé sur les deux sweats à capuche.







Les amateurs de style peuvent associer les hauts aux shorts disponibles dans la collection. Si le short de basket noir est griffé avec le requin, le short Quartz quant à lui porte l’écusson brodé A Gaming Ape. Les motifs camouflage viennent agrémenter les deux modèles. Une casquette snapback complète la collection, elle aussi affichant fièrement la broderie A Gaming Ape à l’avant et les motifs camouflage sous la visière.







Les périphériques A Gaming Ape



La collection ne serait pas complète sans le hardware Razer que les joueurs apprécient tout particulièrement. Pour commencer, une sacoche Razer x BAPE®, destinée aux ordinateurs portables de 15 pouces. Imperméable, elle intègre également un tapis de souris, lui aussi décoré des motifs camouflage. Uniquement disponibles en Amérique du Nord et en Chine, les skins camouflage de Razer sont quant à eux compatibles avec certains modèles Blade 15 et MacBook Pro 13 d’Apple. Ils sont fabriqués à partir d'un Vinyl 3M™, équipé des technologies 3M™ Controltac et 3M™ Comply.







Une édition spéciale, co-brandée, du clavier Razer BlackWidow V3 sera également disponible. Premier clavier gaming mécanique de la marque, l’emblématique Razer BlackWidow V3 est équipé de switches optimisés pour le jeu. Le clavier est équipé des switches mécaniques verts de Razer, des logements de switches transparents et des touches en ABS à double injection translucides. Les fans qui possèdent la souris DeathAdder V2 Razer x *A Bathing Ape®, le tapis Goliathus Speed et le casque Opus de l’édition A Gaming Ape précédente pourront compléter leur setup avec ce clavier BlackWidow V3. La Razer Iskur X est aussi estampillée BAPE®. Disponible en noir et Quartz et reprenant le design camo, la chaise gaming est conçue pour assurer soutien et confort, essentiels durant les longues sessions de jeu. Son design ergonomique a été imaginé en tenant compte du bien-être des joueurs de bout en bout, par ses contours uniques, ses bords de siège en angle ou encore ses coussinets moelleux.







« Le gaming est devenu un phénomène culturel mondial. De nombreux artistes et célébrités du monde entier l'adoptent. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre et avoir un impact majeur sur l'industrie de la mode dans les années à venir. » précise Akihiro Fukui, General Manager of Brand Business chez A Bathing Ape®.



« Notre collaboration avec Razer, la principale marque lifestyle pour les joueurs, nous permet de créer une synergie forte en capitalisant sur les forces des deux entreprises. Avec A Gaming Ape, nous sommes convaincus d'avoir créé un héritage durable. »



Cette élégante collection d’équipements et de vêtements, tirant ses inspirations de la jungle urbaine, sera disponible en édition limitée de 1337 unités par pièce, sur Razer.com, RazerStore London, la boutique en ligne BAPE® ainsi que dans les magasins du monde entier.



Disponibilité et Prix



- Razer x *A Bathing Ape - Tee-shirt Gaming Ape : 125 euros,



- Blanc et Noir,

- Blanc et Quartz (Slim Fit).



- Razer x *A Bathing Ape - Tee-shirt Camo Team 93 : 245 euros,



- Razer x *A Bathing Ape - Hoodie zippé Shark : 619 euros,



- Noir,

- Quartz (Slim Fit).



- Razer x *A Bathing Ape - Sweat Shorts de Basket : 349 euros,



- Razer x *A Bathing Ape - Easy Sweat Shorts : 245 euros,



- Razer x *A Bathing Ape - Casquette Snapback : 179 euros,



- Razer x *A Bathing Ape - Sneakers M2 BAPE STA : 359 euros,



- Razer x *A Bathing Ape - Sacoche de protection V2 - 15,6 pouces : 79 euros,



- Razer x *A Bathing Ape - Skins Razer (Uniquement disponibles aux USA, Canada et Chine) : 89.99 euros,



- Razer x *A Bathing Ape - BlackWidow V3 : 219 euros,



- Razer x *A Bathing Ape - Iskur X : 759 euros,



- Noir,

- Quartz.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur : AGamingApe.com



Tous les produits seront disponibles : Le 22 juillet 2022, 04h00 heure française.



