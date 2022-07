CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Lian Li LANCOOL III E-ATX.







Informations produit - LANCOOL III Boîtier E-ATX, tour midi, RGB - noir



- Tour midi de haute qualité pour cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Éclairage LED RGB intégré et adressable numériquement,

- Portes latérales en verre trempé avec fermeture magnétique,

- Grandes surfaces en mesh pour un excellent flux d'air,

- Espace pour cartes graphiques jusqu'à 420 mm de long,

- Convient pour des radiateurs jusqu'à 420 mm,

- Gestion élégante des câbles pour un look particulièrement bien rangé,

- Quatre ventilateurs de 140 mm inclus, jusqu'à dix ventilateurs possibles,

- Jusqu'à douze lecteurs de données tels que des SSD et des disques durs peuvent être utilisés simultanément.























LANCOOL III : tour midi pour un refroidissement efficace par air et par eau

Ceux qui misent sur un refroidissement par air classique seront ravis de ce boîtier, car le LANCOOL III offre des possibilités d'installation de dix ventilateurs au total. Quatre ventilateurs de 140 mm sont préinstallés en usine dans le LANCOOL III : trois ventilateurs ARGB à l'avant et un sur la paroi arrière. Une hauteur maximale de 185 mm est prévue pour les refroidisseurs de CPU.



- 3x ventilateurs de 120 ou 140 mm à l'avant,

- 3x ventilateurs de 140 mm dans le couvercle,

- 3x ventilateurs de 120 mm ou 2x ventilateurs de 140 sur le couvercle du bloc d'alimentation,

- 1x ventilateur de 140 mm sur la paroi arrière du boîtier.



Le LANCOOL II permet également d'installer sans problème des systèmes de refroidissement à eau complets et personnalisés. Il est ainsi possible d'installer un triple radiateur de 360 sur la face avant et sur le couvercle du bloc d'alimentation. Le couvercle peut même accueillir un radiateur massif de 420 mm pour du matériel extrêmement puissant. Des supports amovibles facilitent l'installation. Le support sur le couvercle offre également un grand port de drain/remplissage G1/4 pouces pour remplir ou vider ton système de refroidissement à eau rapidement et facilement.



Un design élégant avec une excellente gestion des câbles



Le LANCOOL III a été spécialement conçu pour le refroidissement de matériel puissant et offre de nombreuses entrées d'air : entourée d'un cadre en aluminium, la face avant est marquée par une maille large et fine qui alimente les ventilateurs avant en air frais, mais empêche la poussière de pénétrer à l'intérieur. La partie inférieure du cadre est pourvue d'une plaquette en aluminium avec le nom du fabricant. L'arrière, le couvercle et le fond du boîtier sont également pourvus de généreuses entrées et sorties d'air.



Mais le LANCOOL III n'est pas seulement fonctionnel, il a aussi beaucoup à offrir sur le plan esthétique : L'éclairage RGB intégré et adressable numériquement du boîtier brille à travers les ouvertures en maille des surfaces latérales de la façade lisse. Celui-ci peut être configuré à volonté grâce à des boutons dédiés sur le panneau E/S. Les deux panneaux latéraux sont en verre trempé. Elles sont fixées par des charnières à l'arrière du boîtier et s'ouvrent vers l'arrière.



Une gestion des câbles bien pensée



Lian Li a réussi un tour de force particulier pour la fermeture : Les portes latérales se ferment par aimant, sans aucune vis. Les panneaux de recouvrement en aluminium qui s'ouvrent vers le bas offrent un soutien supplémentaire. Ils permettent d'accéder facilement au bloc d'alimentation et aux lecteurs.



Lian Li a également veillé à ce que la gestion des câbles ait un look particulièrement épuré. Au total, huit fermetures velcro te permettent de regrouper les câbles inesthétiques. Quatre se trouvent à l'arrière du plateau de la carte mère, autour du socle du processeur de la carte mère, une plus bas pour les câbles à 24 broches et trois à l'arrière du couvercle frontal. Les câbles regroupés sont ensuite cachés derrière des volets magnétiques. Tu peux ainsi dissimuler les câbles inesthétiques aux regards indiscrets.



Beaucoup de place pour les composants et les lecteurs



L'intérieur entièrement noir offre beaucoup de place pour le matériel performant, par exemple pour les cartes mères E-ATX d'une largeur maximale de 280 mm et les cartes graphiques performantes d'une longueur maximale de 420 mm. Au dos du plateau de la carte mère, deux SSD de 2,5 pouces peuvent être montés sur des supports individuels sans vis.



Le panneau de droite accueille à l'intérieur jusqu'à trois autres disques durs de 2,5 pouces. Les cages de disques du LANCOOL III offrent de la place pour quatre disques de 3,5 ou 2,5 pouces, tandis que tu peux installer trois autres disques de 2,5 pouces sous le cache du bloc d'alimentation. Les plateaux de disques sont tous conçus de manière à pouvoir être retirés du boîtier lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui garantit un look épuré et un excellent flux d'air.



Le panneau I/O du LANCOOL III peut être installé en haut ou en bas de la façade. Tu peux ainsi placer ton PC aussi bien sur le sol que sur ton bureau et avoir toujours le meilleur accès possible pour brancher tes périphériques. Il offre un port USB-C, deux ports USB 3.0 de type A et une prise jack 3,5 mm à quatre broches pour les casques.



Attention ! Le câble de connexion RGB à 3 broches de l'éclairage RGB intégré doit être connecté uniquement à un connecteur à 3 broches (5V) correspondant pour les accessoires RGB à adressage numérique.



Voici la fiche technique :









Le prix est de : 159.90 euros.



