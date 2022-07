D-Link dévoile des systèmes Wi-Fi 6 Mesh intelligents et ultra-rapides alimentés par l'IA.



D-Link, leader mondial des technologies de réseau et de connectivité, annonce aujourd'hui le lancement de ses tout nouveaux systèmes maillés EAGLE PRO AI AX3200. En exploitant la puissance de l'IA et en l'associant à la technologie Wi-Fi 6 à l'épreuve du temps, les nouveaux systèmes maillés offrent des vitesses plus rapides, une plus grande capacité et moins de congestion du réseau pour ceux qui cherchent à améliorer leur Wi-Fi.







Conçu pour la maison intelligente moderne à forte densité de périphériques, le système de maillage EAGLE PRO AI AX3200 offre des vitesses sans fil double bande combinées allant jusqu'à 3,2 Gbps avec la dernière technologie Wi-Fi 6, y compris les technologies 1024 QAM, MU-MIMO et OFDMA. Disponibles à l'achat en format 2-pack (M32-2) et 3-pack (M32-3), ils sont tous deux conçus avec un AI Wi-Fi Optimiser intégré qui se connecte en permanence au meilleur canal Wi-Fi et un AI Traffic Optimiser qui donne la priorité à l'utilisation la plus critique d'Internet. Ainsi, le streaming 4k, les jeux et les appels vidéo se déroulent de manière fluide et sans interruption.







Les systèmes EAGLE PRO AI AX3200 Mesh sont disponibles en format 2-pack (M32-2) et 3-pack (M32-3), couvrant respectivement 510 m² et 740 m². Pour permettre une expansion flexible, les nœuds des systèmes EAGLE PRO AI AX3200 Mesh sont conçus pour collaborer afin d'optimiser le trafic réseau et sont compatibles avec d'autres dispositifs maillés EAGLE PRO AI de D-Link pour l'extension de la couverture Wi-Fi. La combinaison de ces dispositifs permet d'étendre la couverture Wi-Fi et de l'adapter à toutes les tailles de maison pour une couverture Wi-Fi sans zone morte.



Pour une connexion plus rapide et plus fiable aux téléviseurs intelligents, consoles de jeux et autres appareils domestiques intelligents, les systèmes maillés EAGLE PRO AI AX3200 sont également équipés de deux ports LAN Gigabit Ethernet intégrés et d'un port WAN Gigabit. En outre, pour garantir la sécurité en ligne, les nouveaux lancements sont conformes aux dernières normes de sécurité, notamment WPA3 et IEC 62443-4-1.



Les nouveaux lancements peuvent être facilement gérés via l'appli EAGLE PRO AI, qui fournit également des examens, des recommandations et des rapports sur le réseau. De plus, l'appli est entièrement compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser la commande vocale pour gérer facilement leur réseau de la manière la plus pratique.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP