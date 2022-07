SilverStone prépare la ligne VIDA Slim de refroidisseurs de CPU AIO.



SilverStone prépare la ligne VIDA Silm de refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un. Le refroidisseur sera disponible dans des variantes basées sur la taille du radiateur, et à l'avenir peut-être même dans une couleur blanche. L'attraction principale est le bloc d'eau mince du refroidisseur, et le radiateur de 22 mm d'épaisseur.







En fonction de la taille du radiateur, vous disposez d'un ou plusieurs ventilateurs de 120 mm de 15 mm d'épaisseur, ce qui porte l'épaisseur totale du radiateur (avec le(s) ventilateur(s) installé(s)) à seulement 38 mm. Les ventilateurs tournent à des vitesses allant jusqu'à 1 850 RPM, poussant jusqu'à 68,33 CFM de flux d'air, et 2,59 mm H₂O de pression.



La société n'a pas annoncé de prix ou de disponibilité.



TECHPOWERUP