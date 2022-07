CORSAIR nous propose un nouveau clavier Gamers : Le K70 PRO MINI WIRELESS 60% Mechanical.



FREMONT (Californie), le 14 juillet 2022 - CORSAIR, leader mondial sur le marché des équipements hautes performances destinés aux gamers et créateurs de contenu, a dévoilé aujourd’hui le nouveau clavier gaming CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60% Mechanical, qui propose les performances et la conception tant appréciées des claviers K70 Series dans un format à 60% compact et portable. Le K70 PRO MINI WIRELESS est personnalisable à l’extrême, des switchs et jeux de touche jusqu’aux tons du châssis. Cette personnalisation associée aux performances primées des K70 Series et à la technologie ultrarapide SLIPSTREAM WIRELESS vous permettent de créer exactement le clavier que vous voulez et de remporter la victoire partout avec.







Le K70 PRO MINI WIRELESS vous permet d’ajuster une multitude d’options en fonction de vos préférences, ce qui fait de lui le clavier CORSAIR le plus personnalisable à ce jour. Il est doté des switchs de touche mécaniques 100 % CHERRY MX Red ou SPEED de votre choix (les deux types étant garantis pour 100 millions de frappes) qui sont échangeables à chaud pour vous permettre de placer rapidement vos switchs compatibles MX préférés, ou même de les combiner pour différentes touches. De manière similaire, ses touches PBT à double injection résistantes à l’usure et à l’effet de brillance ont une disposition avec rang inférieur standard afin de convenir à tout jeu de touches personnalisé. Enfin, le châssis en aluminium emblématique des K70 Series est maintenant muni d’une barre accentuée qui peut être remplacée pour ajouter une touche de couleur supplémentaire à votre clavier (couleurs supplémentaires vendues séparément).







Proposant trois moyens de connexion, le K70 PRO MINI WIRELESS est assez versatile pour être utilisé sur toutes les plateformes de jeu populaires. Tirez profit de la technologie SLIPSTREAM WIRELESS pour bénéficier de la vitesse sans fil la plus rapide sur PC, Mac et consoles, ou basculez en Bluetooth pour sa compatibilité avec la grande majorité des appareils modernes, dont les téléphones mobiles ou les tablettes. Branchez le clavier en mode USB filaire pour profiter du maximum de performances grâce à son taux d’interrogation de 8 000 Hz (8 fois plus rapide que les claviers gaming standard) afin que toutes vos commandes soient réalisées le plus rapidement possible lorsque vous jouez à un jeu rythmé où chaque milliseconde compte.







Le K70 PRO MINI WIRELESS marque les esprits dans toutes les configurations. Son rétroéclairage RGB personnalisable par touche brille de mille feux avec jusqu’à 20 couches d’effets lumineux embarqués, permises par la technologie d’hyper-traitement CORSAIR AXON, tandis que le LightEdge RGB 360° projette encore plus d’éclairage RGB sur tout le périmètre du clavier. Harmonisez les effets lumineux avec le reste de votre installation par le biais du puissant logiciel CORSAIR iCUE qui permet également le remappage de touche, les macros personnalisées et l’intégration de l’éclairage RGB en temps réel quand vous jouez à certains jeux (uniquement en mode filaire).







La conception compacte du K70 PRO MINI WIRELESS le rend idéal pour l’emporter partout avec vous. Son format hautement portable de 60 % offre presque toutes les fonctionnalités d’un clavier de pleine taille grâce à ses raccourcis embarqués qui activent un large éventail de commandes média et autres, sans oublier la possibilité de personnaliser davantage vos entrées grâce au logiciel iCUE. Un câble USB Type-C tressé amovible vous permet de brancher le clavier rapidement pour le charger et jouer sur n’importe quel système, pendant que le stockage accueillant jusqu’à 50 profils embarqués vous assure d’avoir toujours vos paramètres et éclairage personnalisés avec vous. Lors d’une connexion sans fil, la batterie dongue durée vous permet de rester en jeu jusqu’à 32 h avec les effets RGB allumés ou 200 h avec le rétroéclairage éteint sur une seule charge.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le clavier gaming CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60% Mechanical est disponible dès maintenant auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Le CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS est vendu avec une garantie de deux ans et est secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Le prix est de : 189.99 euros.



Pour en savoir plus sur le CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



