Un contrôle instantané et une créativité sans limite avec le Razer Stream Controller.



IRVINE, Californie – 14 juillet 2022 – Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, dévoile aujourd’hui le Razer Stream Controller, une solution tout-en-un qui fluidifie la création de contenu et place à portée de main toutes les fonctionnalités préférées des créateurs. Le Razer Stream Controller permet d’enregistrer un nombre de raccourcis illimités, d’assurer une gestion multitâche à toute épreuve et d’avoir un accès instantané à n'importe quelle fonction, notamment grâce à sa compatibilité logicielle étendue, son écran tactile entièrement personnalisable ou encore à l’ensemble de ses commandes.







Commande instantanée. Créativité infinie. Prenez le contrôle de votre contenu.



Les streameurs et créateurs de contenu peuvent laisser libre cours à leur créativité avec le Razer Stream Controller, dont l'interface utilisateur a été spécialement conçue pour assurer une organisation plus intuitive, en priorisant le multitâche et la personnalisation.



Les 12 touches à retour haptique peuvent être associées à un nombre infini de commandes et macros tandis que les icônes personnalisables participent à une navigation visuelle facilitée. Avec en son cœur la technologie Loupedeck, la console est entièrement personnalisable, jusqu'au niveau de retour haptique, pour offrir la meilleure réponse tactile. Les 6 molettes analogiques permettent des ajustements à la volée des volumes des différents canaux audio et autres médias, tandis que les créateurs assurent la gestion d’un simple coup d’œil grâce à l'écran tactile LCD de la console. Quant à eux, les 8 boutons programmables permettent aux créateurs de basculer de manière transparente entre plusieurs espaces de travail ou encore d'activer leurs commandes favorites.



« La création consiste à repousser les limites. C’est précisément dans cet unique objectif que nous mettons notre suite d'outils de streaming à la disposition des créateurs. » a dit Richard Hashim, Head of the Mobile & Console Division chez Razer. « Grâce à une complète synergie entre matériel et logiciel de pointe, Razer permet aux créateurs de s’extraire des limitations liées à leurs outils pour laisser libre cours à leur imagination. »







Le travail ne s'arrête pas quand le stream se termine. Les livestreams doivent ensuite être édités et publiés sur des plateformes sociales, telles que YouTube et Facebook. Le Razer Stream Controller permet aux créateurs d’organiser leurs commandes dans des espaces de travail, lesquels peuvent être associés aux 8 boutons programmables pour un accès plus facile. Ces espaces pourront être parcourus à l'aide de l’écran tactile via une simple pression du doigt, pour un accès plus rapide.



Une compatibilité étendue aux principaux logiciels de création de contenu et de streaming, pour une praticité accrue



Razer et Loupedeck ont travaillé de concert pour combiner leurs expertises dans le streaming et la création de contenu, afin de concevoir une expérience logicielle tout-en-un pour les créateurs.



Avec une personnalisation au cœur de la conception, le nouveau logiciel du Razer Stream Controller permet aux joueurs, aux créateurs et aux streamers d’accéder à l’ensemble des outils dont ils ont besoin sur une seule et même plateforme afin de gérer au mieux leur charge de travail.



Le Razer Stream Controller est doté d'une interface utilisateur optimisée et facile d’utilisation, permettant aux créateurs de drag and drop des commandes pour personnaliser leur console en toute simplicité. Afin de s’adapter au plus près des besoins des créateurs, toutes les commandes dont ils ont besoin sont disponibles via une nouvelle Marketplace, qui propose une large gamme de plugins, de profils et de packs d’icônes. Au-delà de la disponibilité de ces outils, les créateurs peuvent aller encore plus loin en créant des raccourcis personnalisés, comme des macros capables d’exécuter une série d’actions.



Le Razer Stream Controller est un deck de stream puissant, personnalisable et compact, destiné au streaming, à la production et à l'édition de photos et de vidéos. Son interface utilisateur s’adapte aux besoins du créateur, que ce soit pour du streaming, de l'édition, de la conception ou pour de la simple navigation.



Les créateurs peuvent propulser leur prochain stream au niveau supérieur et libérer leur potentiel créatif grâce au Razer Stream Controller.



À PROPOS DU RAZER STREAM CONTROLLER



- Interface : 12 touches personnalisables à retour haptique, 2 écrans LCD en bordure, 6 molettes analogiques et 8 boutons programmables,

- Configuration système requise : macOS X 10.14 (minimum), Windows 10, le logiciel Loupedeck,

- Dimensions : 151 x 101.5 x 30.2mm,

- Poids : 210g (pour le Razer Stream Controller seul), le pied amovible pèse 216g (support détachable inclus),

- Connectivité : un câble USB-A vers USB-C de 2 mètres,

- Contenu de la boîte : le Razer Stream Controller, un câble USB-A vers USB-C de 2 mètres ainsi que le support détachable.



Disponibilité et Prix



Sortie prévue pour l’automne 2022. Le prix sera de : 269.99 euros.



