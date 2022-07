Date de sortie de la Sega Genesis Mini 2 en Amérique du Nord et liste des jeux rétro dévoilés.



Il y a environ un mois et demi, Sega a annoncé le lancement de la Genesis Mini 2, une console miniaturisée qui rappelle la Genesis originale, mais il n'était pas clair au départ si elle était destinée aux États-Unis ou si elle ne sortait qu'au Japon. Peu de temps après, Yosuke Okunari de Sega a clarifié que la Genesis Mini 2 serait en fait lancée dans le monde entier, mais a dit que "le volume des ventes est centré sur le Japon". Si vous craigniez qu'il ne soit pas expédié à l'étranger, vous pouvez mettre fin à ces inquiétudes.







Aujourd'hui, sur Twitter, Sega a annoncé une date de lancement, indiquant que la Genesis Mini 2 " débarque en Amérique du Nord " le 27 octobre 2022. Sega a également confirmé que la Genesis Mini 2 sera livrée avec plus de 50 jeux classiques pour gratter votre démangeaison rétro, et qu'elle inclura des titres Sega CD pour démarrer.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Il s'agit d'une version "complètement remaniée" de la Genesis Mini que Sega a commercialisée en 2019. Sega a déclaré qu'elle balance du matériel amélioré rangé dans un nouveau design compact. Et cette fois, elle est livrée avec un pavé de contrôle à 6 boutons (filaire). Si vous possédez des manettes pour la première Genesis Mini et que vous prévoyez d'acheter la Genesis Mini 2, Sega affirme que celles-ci fonctionneront également.



Sega n'a pas fourni une liste complète des plus de 50 jeux qui seront livrés avec la console, mais a partagé les éléments suivants...







Parmi les entrées notables, citons Sonic CD, After Burner II, Outrun, Sonic 3D Blast, Splatterhouse 2 et The Ooze. Au-delà des titres que vous voyez ci-dessus, Sega se contente de dire que la Genesis Mini 2 offrira une "gamme de jeux plus importante et plus impressionnante" que son prédécesseur.



Selon la page d'accueil de la Genesis Mini 2, il s'agit d'une exclusivité Amazon. Il est en fait disponible en précommande pour 103.80 Dollars sur Amazon dès maintenant. Comme le modèle de la génération précédente, vous pourrez connecter la console à votre téléviseur via un port HDMI.



Peut-être un jour en France...



HOTHARDWARE