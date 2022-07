SAPPHIRE a produit une carte graphique Radeon RX 6700 non-XT.



La Radeon RX 6700 est un GPU qui se situe en dessous des Radeon RX 6750 XT/6700 XT. Elle possède 2 560 2 304 processeurs de flux, un cache Infinity de 96 Mo 80 Mo, une mémoire vidéo de 12 Go GDDR6 10 Go GDDR6 et une largeur de bus mémoire qui a été réduite de 192 à 160 bits.



















Le refroidisseur VGA est un refroidisseur à deux ventilateurs "Dual-X" avec un nouveau "ventilateur à pales hybrides" qui a une longue durée de vie et un silence exceptionnel, ainsi qu'une fonction "Intelligent Fan Control" qui régule la rotation du ventilateur en fonction de la charge et arrête le ventilateur lorsqu'il est au repos. L'horloge du jeu est de 2 330 MHz, l'horloge boost est de 2 495 MHz et la vitesse de la mémoire est de 16 Gbps. L'interface de sortie est DisplayPort 1.4 x 3, HDMI 2.1 x 1, le connecteur d'alimentation auxiliaire est 8 broches x 1, et la consommation électrique est de 220W. Les dimensions de la carte sont de 242 mm de long, 119,85 mm de large et 41 mm d'épaisseur.



TECHPOWERUP