Thermaltake dévoile les nouveaux châssis mi-tour View 300 MX et View 300 MX Snow.



Thermaltake, la marque leader dans le domaine des boîtiers, des systèmes de refroidissement, des périphériques de jeu et des solutions de mémoire pour les passionnés de PC, a le plaisir d'annoncer les châssis mi-tour View 300 MX et View 300 MX Snow, deux modèles de châssis au look élégant qui attireront votre attention dès que vous les verrez. Dotés d'une double façade, de deux ventilateurs PWM 200 ARGB préinstallés, d'un ventilateur PWM 120 ARGB, d'emplacements PCI-E rotatifs brevetés, et plus encore, la série View 300 MX est prête à fournir des performances de refroidissement optimales.







La série View 300 MX est spécialement conçue pour les amateurs de jeux vidéo à la recherche de la meilleure solution de construction de PC. Pour commencer, la série View 300 MX est dotée d'un panneau latéral en verre trempé de 4 mm d'épaisseur qui permet d'exposer tous vos composants dans leur éclairage RGB. Il dispose également d'un panneau frontal en verre trempé avec un bord en maille et peut être remplacé par le panneau métallique perforé du logo TT fourni dans la boîte, selon vos préférences personnelles. Vous pouvez facilement échanger le panneau avant comme vous le souhaitez en retirant seulement quatre vis.



De plus, deux des ventilateurs ARGB PWM de 200 mm et un ventilateur ARGB PWM de 120 mm préinstallés permettent de faire circuler une quantité considérable d'air dans le châssis tout en réduisant le bruit grâce au contrôle de la vitesse des ventilateurs par la fonction PWM. En plus de cela, les effets LED peuvent être facilement réglés en cliquant sur le bouton physique ou par le biais de logiciels de carte mère tels que ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Pour ceux qui aiment orienter leur GPU verticalement, maintenant avec les emplacements PCI-e rotatifs brevetés, vous pouvez le placer à la fois horizontalement et verticalement sans aucune difficulté.



En outre, avec l'espace pouvant accueillir jusqu'à une carte mère E-ATX, les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de leurs cartes mères, et peuvent se concentrer uniquement sur la construction du PC, ce qui est le plus important. Les utilisateurs peuvent facilement installer un radiateur de 360 mm sur le dessus, l'avant ou le côté de la carte mère. La série View 300 MX dispose d'un espace intérieur incroyablement bien organisé, permettant aux utilisateurs de gérer les câbles comme un champion. Avec ses excellentes performances de refroidissement, sa personnalisation, sa facilité d'utilisation et son design convivial, la série View 300 MX est idéale pour que votre prochaine construction soit épique, performante et unique en son genre.



TECHPOWERUP