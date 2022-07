Thermaltake annonce les toutes nouvelles séries d'alimentations Toughpower GF3, iRGB, et SFX.



Thermaltake, la marque leader du marché du PC DIY pour les boîtiers, les systèmes de refroidissement, les périphériques de jeu et les solutions de mémoire pour passionnés, dévoile de toutes nouvelles alimentations, notamment les séries GF3, iRGB et SFX. Les séries GF3 et SFX, en particulier, sont prêtes pour PCIe Gen 5, ce qui signifie que ces alimentations sont dotées d'une interface 12+4 broches et peuvent supporter nativement les cartes graphiques RTX 4000 à venir, et sont disponibles en différentes puissances au choix.







Commençons par la série Toughpower GF3. La gamme entière est entièrement modulaire et conçue avec un connecteur natif 12+4 broches PCIe Gen 5 et est compatible avec la spécification ATX 3.0 d'Intel, dévoilant la nouvelle expérience que le PCIe nouvelle génération a à offrir. Le GF3 1650 W, en particulier, supporte nativement deux broches PCIe 14+2, ce qui permet d'alimenter simultanément deux cartes graphiques haut de gamme. La série Toughpower GF3, entièrement modulaire, est disponible en 1650 W, 1350 W, 1200 W, 1000 W, 850 W et 750 W et est conçue pour offrir une efficacité 80 PLUS Gold. Visant à fournir les meilleures performances, la série Toughpower GF3 est équipée de condensateurs japonais de haute qualité à 100 % et fournit une alimentation fiable, garantissant un fonctionnement fluide et stable ainsi qu'une alimentation régulière et propre grâce à la stabilité de la tension.



Pour le Toughpower iRGB PLUS Titanium 1250 W/1650 W, comme le ventilateur Riing Duo RGB est installé dans le PSU, il permet d'obtenir facilement votre esthétique idéale sans problème. La série Toughpower iRGB PLUS Titanium est dotée d'un design entièrement modulaire avec des câbles plats Low-Profile, des condensateurs japonais 105°C de haute qualité à 100%, et certifiés 80 PLUS Titanium. Enfin, le support de la Smart Power Management Platform, qui vous permet d'accéder à des informations telles que le comportement de l'utilisateur en matière d'efficacité/de puissance, le rapport de consommation d'énergie, le rapport ECO, l'économie d'énergie, et plus encore.



La gamme comprend également la protection de sécurité SPM, qui offre deux fonctions principales : Alerte de panne de courant et Commande à distance de mise hors tension. Tout d'abord, grâce à l'alerte de panne d'électricité, les utilisateurs peuvent identifier si votre bloc d'alimentation a une panne de ventilateur, une surchauffe ou une tension anormale par le biais de vos appareils mobiles. Ensuite, grâce à la fonction Power Off Remote Control, vous pouvez programmer l'extinction de votre ordinateur sans être physiquement présent pour le faire. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous devez partir en plein milieu d'un téléchargement de fichiers volumineux, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie considérables.



En ce qui concerne la série SFX, la gamme est conçue pour fournir une puissance stable et continue qui peut facilement s'intégrer dans un petit châssis et se décline en 750 W, 850 W et 1000 W. La nouvelle série SFX est conçue avec l'interface modulaire native à 12+4 broches. La série entière est entièrement modulaire et compatible avec les derniers standards SFX 12 V 3.42 et ATX 12 V 3.0 d'Intel. La seule chose à garder à l'esprit est que pour 1000 W de la série SFX, il s'agit de la taille SFX-L, 125 mm (L)x63,5 mm (H)x126 mm (P). En ce qui concerne ses condensateurs, il est question de condensateurs japonais 100% de haute qualité, offrant une expérience des plus fluides sans interruption.



TECHPOWERUP