La console Xbox Series X peut faire tourner Windows 98 pour un jeu rétro sur PC.



Étiez-vous là à l'époque de l'apogée de Windows 98 ? Les joueurs sur PC ont mis du temps à adopter Windows 95 parce que le paradigme conventionnel de la conception de jeux, qui consiste à s'adresser directement au matériel, n'était pas du tout compatible avec le nouveau système d'exploitation. Cependant, dans les trois années qui se sont écoulées entre la sortie de Windows 95 et celle de Windows 98, le matériel PC et les logiciels qui le supportaient avaient beaucoup évolué.







En effet, Windows 98 - en particulier sa mise à jour "Second Edition" - est largement considéré comme le système d'exploitation de choix pour les joueurs rétro qui souhaitent jouer à des jeux PC classiques. Un système Windows 98 peut non seulement exécuter des jeux Windows 16 et 32 bits allant de l'API Win32G à DirectX 9, mais il peut également démarrer ou redémarrer en mode MS-DOS pur pour jouer aux jeux DOS classiques.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Il n'est donc pas surprenant qu'Alex Battaglia, de Digital Foundry, ait choisi Windows 98 comme système d'exploitation lorsqu'il a configuré un système Xbox Series X pour jouer à des jeux rétro. En effet, il émule un PC et joue à des jeux PC classiques à l'aide d'une console de jeu. Toute cette opération est possible grâce à une application appelée RetroArch. RetroArch est un frontal qui sert d'intermédiaire entre le système d'exploitation et le projet open-source libretro. Il a été porté sur de très nombreuses plateformes, dont le Windows Store de Microsoft.



Libretro est donc une interface standard pour des "noyaux" modulaires qui représentent des systèmes émulés. Vous pouvez trouver des noyaux pour les consoles de jeux classiques et les ordinateurs de poche, les machines d'arcade et même les vieux ordinateurs personnels, y compris les vieux PC. Pour ce projet, le noyau pertinent est DOSBox Pure. C'est un fork de la DOSBox originale avec laquelle vous êtes très probablement déjà familier. DOSBox Pure est spécifiquement construit pour être un noyau libretro, mais il contient également de nombreuses améliorations et des fonctionnalités supplémentaires par rapport à l'original DOSBox 0.74.







Pour commencer, il ne s'agit pas d'un simple émulateur DOS ; vous pouvez réellement installer et exécuter des systèmes d'exploitation basés sur DOS comme Windows dans DOSBox Pure. L'émulateur prend également en charge une variété de matériels audio et vidéo adaptés à l'époque, notamment le légendaire 3Dfx Voodoo. L'émulation Voodoo est gourmande en performances - elle est entièrement réalisée en logiciel, sur les processeurs - et ne fonctionne pas particulièrement bien sur la plateforme Xbox Series qu'utilisait Alex Battaglia, mais nous avons constaté qu'elle était assez performante sur les processeurs Zen 3 sous Windows.



Tout ce scénario est un peu fou. RetroArch et les noyaux libretro qui lui sont associés ne sont que des émulateurs ; avec l'émulation de jeux de console classiques, le programme d'application complet provient de la cartouche ou du disque. L'émulation d'un ordinateur personnel n'est pas comme cela, parce que vous avez besoin d'un système d'exploitation avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec la machine. Cela signifie qu'il faut installer un système d'exploitation à l'ancienne sur le matériel émulé, et c'est cette circonstance qui a conduit l'aficionado du lancer de rayons de Digital Foundry à installer Windows 98 SE sur une Xbox Series X.







Alex a testé un nombre surprenant de jeux, compte tenu de l'absurdité du projet, et aussi du fait que la prise en charge de la souris ne fonctionne pas correctement sur la version Xbox de RetroArch. L'entrée souris est émulée à l'aide du gamepad de la Xbox. C'est plus maladroit qu'une vraie souris, mais M. Battaglia a déclaré qu'il se sentait tout à fait naturel de jouer à des jeux FPS classiques comme Unreal et Quake de cette façon, et il a même loué l'expérience de jouer à Command & Conquer de cette façon.



Malheureusement, il est impossible de charger une Xbox et de télécharger RetroArch depuis la boutique. Vous devrez soit payer à Microsoft les 20 dollars nécessaires pour passer votre système en mode développeur, soit utiliser des solutions de fortune pour installer RetroArch avec votre système en mode "retail" (lire : standard). Ces deux options ont leurs inconvénients : le mode développeur limite fortement les possibilités des applications, tandis que l'installation de RetroArch en mode "retail" est contraire aux conditions d'utilisation de Microsoft et peut vous faire bannir du Xbox Live.



Néanmoins, le fait que cela soit possible est assez fascinant. Tout cela est plutôt bricolé et probablement trop difficile pour les utilisateurs réguliers pour le moment, mais peut-être qu'à l'avenir Microsoft sera plus coopératif avec les gens qui veulent installer des logiciels non Xbox sur leurs consoles de jeu.



