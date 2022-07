TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.47.0.







TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z. La version 2.47.0 ajoute la prise en charge de nouveaux GPU et apporte des améliorations sur plusieurs fronts. Tout d'abord, elle ajoute la prise en charge des NVIDIA GeForce GTX 1630, RTX 3050 Laptop, MX570, A1000, A2000, A3000 et autres GPU pro-vis ; du côté d'AMD, elle peut détecter les cartes RX 6700 ou "Radeon 6700". Le support est également ajouté pour les processeurs Intel Core "Alder Lake-H", "Alder Lake-U" et "Alder Lake-HX" et leurs iGPU.







TechPowerUp GPU-Z 2.47.0 apporte de nombreuses améliorations à la détection des GPU Intel Arc "Alchemist". La détection des faux GPU a été étendue pour couvrir les contrefaçons basées sur les NVIDIA G98, GT200 et GK104. Une solution de contournement a été ajoutée pour corriger les problèmes de détection de la vitesse d'horloge des GPU AMD avec certaines versions récentes des pilotes cette année. Les rapports non LHR de la RTX 3080 12 GB ont été corrigés. Vous avez maintenant la possibilité de ne plus reprendre l'enregistrement au redémarrage de GPU-Z, en décochant une case.



Le journal des modifications est le suivant :



- Nombreuses améliorations du rapport sur les GPU discrets Intel Arc,

- Ajout ou amélioration de la détection de faux pour les cartes basées sur NVIDIA G98, GT200, GK104.,

- Ajout d'une solution de contournement pour corriger les horloges manquantes sur certains pilotes AMD Radeon récents,

- Correction de la GeForce RTX 3080 12 GB qui était signalée comme non-LHR,

- Correction des spécifications de la NVIDIA GeForce 7800 GS AGP,

- Correction de la taille du processus, de la taille de la puce et du nombre de transistors pour AMD Rembrandt,

- Correction de l'affichage du logo AMD sur certaines cartes ATI,

- Correction du logo erroné sur certaines cartes Intel Xe IGP,

- Ajout d'une case à cocher dans les paramètres du capteur pour contrôler le paramètre "Log to file" au redémarrage de GPU-Z,

- Diverses améliorations pour les rapports sur les GPU Glenfly,

- Ajout de la détection des fournisseurs Gunnir,

- Correction de la température du CPU affichée à 100°C sur les processeurs Intel non pris en charge,

- Ajout de la prise en charge des cartes NVIDIA GeForce GTX 1630, RTX 3050 Laptop, MX570, A1000, A2000, A3000 12 Go, T400, T500, T550, T600, T1000, T1200,

- Ajout de la prise en charge de la carte Sapphire Radeon RX 6700 non-XT,

- Ajout de la prise en charge d'Intel Alder Lake H/U/HX.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP