La puissance Platinum à votre service - CORSAIR lance la nouvelle série d’alimentations entièrement modulaires HXi.



FREMONT (Californie), le 12 juillet 2022 - CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour joueurs, créateurs et assembleurs PC, a annoncé aujourd’hui les modèles 2022 des alimentations ATX entièrement modulaires à ultra-faible bruit HX1500i et HX1000i, délivrant une puissance inébranlable certifiée 80 PLUS Platinum pour les systèmes les plus exigeants et les plus ambitieux. Exploitant une plateforme entièrement numérique pour offrir des performances inégalées et des fonctionnalités avancées, telles que le contrôle des courbes de ventilation et des paramètres de puissance intégrés au logiciel CORSAIR iCUE, la série HXi est prête à alimenter votre nouvelle configuration PC de pointe dotée du dernier processeur Intel Core 12e Gen ou AMD Ryzen et d’une carte graphique hautes performances.











Reposant sur la conception entièrement numérique de la célèbre série AXi de CORSAIR, les nouvelles alimentations HXi offrent la puissance, le rendement et la stabilité nécessaires pour gérer les composants les plus exigeants d’aujourd’hui et de demain. Certifiés Cybenetics-Platinum (A pour HX1000i et A- pour HX1500i) avec jusqu’à 91 % de rendement, les blocs d’alimentation HXi consomment moins d’énergie et génèrent moins de chaleur à charges comparables, tandis qu’un ventilateur à roulement hydrodynamique (FDB) hautes performances de 140 mm maintient votre alimentation au frais avec un niveau de bruit incroyablement faible. La prise en charge des signaux PWM 0 tr/min signifie que le ventilateur peut même s’éteindre complètement à faibles et moyennes charges, pour un fonctionnement quasi-silencieux. Les modèles HX1500i et le HX1000i intègrent des condensateurs électrolytiques japonais 105 °C de qualité 100 % industrielle au sein d’une plateforme entièrement numérique avec une topologie LLC résonante et une conversion CC-CC, garantissant des performances exceptionnellement stables et fiables.







Le logiciel CORSAIR iCUE offre une grande variété d’options de contrôle détaillées pour la série HXi, afin que vous puissiez adapter votre alimentation à vos besoins. Utilisez iCUE pour créer des courbes de ventilateur personnalisées afin de déterminer à quelles températures vous souhaitez que le ventilateur accélère, surveiller votre puissance de sortie et votre rendement en temps réel et basculer à la volée entre une protection contre les surintensités (OCP) monorail ou multirail.



Prenant en charge le mode de veille Modern Standby pour des temps de réveil extrêmement rapides et un rendement encore supérieur à faible charge, et livrée avec trois connecteurs EPS12V pour une compatibilité totale avec les cartes mères modernes, ainsi qu’une garantie de dix ans couvrant votre alimentation pendant toute la durée de vie de votre système, la série HXi fournit la puissance Platinum requise pour votre prochain PC haut de gamme.



Disponibilité, garantie et tarifs



Les alimentations ATX entièrement modulaires à ultra-faible bruit CORSAIR HX1500i et HX1000i sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR. Pour obtenir des informations actualisées sur la disponibilité, rendez-vous sur le site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Les alimentations CORSAIR HX1500i et HX1000i sont couvertes par une garantie de dix ans et secondées par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



- Pour en savoir plus sur l’alimentation ATX entièrement modulaire à ultra-faible bruit CORSAIR HX1500i, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



- Pour en savoir plus sur l’alimentation ATX entièrement modulaire à ultra-faible bruit CORSAIR HX1000i, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR