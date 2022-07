AGON by AOC annonce le moniteur de jeu U28G2XU2.



AGON by AOC - l'une des plus grandes marques mondiales de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques - présente le nouveau moniteur de jeu 28" (71 cm) AOC GAMING U28G2XU2, successeur de l'actuel U28G2XU. Grâce à son taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz et à sa réactivité de 1 ms GtG, l'U28G2XU2 fait mouche auprès des joueurs traditionnels et des joueurs invétérés, que ce soit sur PC ou sur consoles.



















Pour ceux qui apprécient à la fois des visuels incroyablement détaillés avec une résolution ultra-haute, ainsi que des taux de rafraîchissement élevés pour obtenir l'expérience de jeu la plus fluide, sans pratiquement aucun effet fantôme, l'U28G2XU2 combine le meilleur des deux mondes. Ajoutez la certification VESA DisplayHDR 400 pour décoder et reproduire le contenu HDR avec des visuels accrocheurs, et la technologie Adaptive-Sync pour prendre en charge les implémentations VRR (taux de rafraîchissement variable), l'U28G2XU2 offre des actions nettes et fluides avec des visuels percutants, sans présenter d'artefacts tels que des déchirures ou des bégaiements.



Prêt pour l'avenir



Le nouveau U28G2XU2 doté de deux ports HDMI 2.1 remplacera le U28G2XU, la première offre d'AOC de l'année dernière combinant une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, principalement destinée au public PC en utilisant sa connexion DisplayPort pour afficher 4K @ 144 Hz.

Avec la nouvelle génération de consoles et la disponibilité croissante des cartes graphiques de dernière génération, la connectivité HDMI 2.1 devient omniprésente dans la communauté des joueurs, ce qui est une excellente nouvelle ! La technologie HDMI 2.1 offre une bande passante beaucoup plus large que la HDMI 2.0, ce qui lui permet de transférer un signal 4K @ 144 Hz et plus.



L'AOC GAMING U28G2XU2 dispose de deux ports HDMI 2.1, ainsi que de deux ports DisplayPort 1.4, ce qui signifie qu'il peut accepter 4 sources vidéo différentes en résolution 4K à des taux de rafraîchissement élevés. Grâce à l'inclusion des modes Picture-by-Picture et Picture-in-Picture, deux de ces sources peuvent même être affichées simultanément.



Désormais, le U28G2XU2 prend en charge les Xbox Series S et Series X, ainsi que la PlayStation 5 à son meilleur : 120 Hz et résolution 4K, avec HDR et VRR activés. Les ports HDMI 2.1 prennent également en charge davantage de choses, jusqu'à 144 Hz et une résolution 4K si l'on se connecte à un nouveau GPU au lieu des nouvelles consoles, par exemple.



De nombreuses fonctionnalités



Équipé d'une dalle IPS rapide, ce moniteur offre de larges angles de vision de 178/178°, une large gamme de couleurs pour des couleurs riches et saturées, et une grande précision des couleurs. Une luminosité de pointe de 400 nits améliore la visibilité dans des conditions d'éclairage ambiant intense, et sa haute luminosité en HDR est également prouvée par sa certification VESA DisplayHDR 400.



Avec une taille idéale de 28 pouces et une densité de pixels exceptionnelle de 157 ppi, l'U28G2XU2 s'adapte aussi parfaitement au bureau d'un utilisateur de bureau à domicile/joueur nocturne. Le hub USB 3.2 à 4 ports permet de connecter à grande vitesse des périphériques enfichés tels que des disques externes. Équipé d'un support très ergonomique avec un réglage en hauteur de 130 mm, et de grandes possibilités d'inclinaison, de pivotement et de rotation à 90°, le U28G2XU2 peut facilement trouver sa place dans la configuration de tout utilisateur. Le jeu ou le travail de nuit sur le U28G2XU2 est également confortable grâce au mode LowBlue intégré et à la technologie FlickerFree.



D'autres options de personnalisation dans les paramètres OSD du moniteur comprennent six modes de jeu, des fonctions telles que Dial Point (superposition du réticule), Game Colour (saturation des couleurs) et Shadow Control pour que les joueurs puissent tirer le meilleur parti de leurs jeux et prendre l'avantage sur leurs adversaires.



Disponibilité et Prix



L'AOC GAMING U28G2XU2 sera disponible à partir de juillet 2022 au prix de vente conseillé de 819.90 euros.



TECHPOWERUP