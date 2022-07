[TEST] Les Gardiens de la Galaxie de Marvel : FSR 2.0 Community Patch Review.



Il s'agit de notre cinquième critique d'un mod communautaire de la RSF 2.0. Les précédents articles portaient sur Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Metro Exodus Enhanced Edition et Red Dead Redemption 2. Les moddeurs continuent d'améliorer les jeux avant même que les développeurs ne publient leurs correctifs. Marvel's Guardians of the Galaxy est le prochain jeu AAA à bénéficier de la prise en charge de la FSR 2.0 grâce à un mod communautaire. Ce mod fonctionne en remplaçant la DLL NVIDIA DLSS qui se trouve dans le dossier du jeu par une DLL personnalisée. La nouvelle DLL prend les différents appels d'API spécifiques à DLSS et les traduit en appels dont FSR 2.0 a besoin. FSR 2.0 et DLSS 2.0 étant de nature très similaire, ce processus de traduction est relativement facile. Théoriquement, cette méthode est compatible avec tous les jeux supportant le DLSS, mais certains ajustements manuels par jeu sont nécessaires. Pour clarifier, Eidos-Montréal n'a pas ajouté le support officiel de la DLSS 2.0 au jeu, et nous ne savons pas s'ils le feront un jour. Ce que nous examinons aujourd'hui est le patch communautaire pour remplacer DLSS par FSR 2.0.







Comment installer le mod AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 pour Marvel's Guardians of the Galaxy (lien de téléchargement) :



- Extrayez les fichiers .reg et exécutez EnableSignatureOverride.reg, qui peut nécessiter une autorisation d'administrateur. Le répertoire dans lequel ils sont extraits n'a pas d'importance.

- Extrayez tous les fichiers dans le répertoire Marvel's Guardians of the Galaxy afin qu'il soit à côté de nvngx_dlss.dll et gotg.exe.

- Lancez le jeu, ouvrez les options graphiques, et activez le paramètre "DLSS".

- Le jeu fonctionnera désormais avec FSR 2.0.



Vous trouverez ci-dessous des captures d'écran comparatives en 4K, 1440p, 1080p, et dans différents modes de qualité FSR 1.0, FSR 2.0 et DLSS. Pour ceux qui souhaitent voir comment DLSS, FSR 1.0 et FSR 2.0 se comportent en mouvement, regardez notre vidéo de comparaison côte à côte. La vidéo peut aider à découvrir des problèmes tels que le chatoiement ou l'instabilité temporelle, qui ne sont pas visibles sur les captures d'écran.



Tous les tests ont été réalisés à l'aide d'un GPU GeForce RTX 3080 avec les paramètres graphiques Ultra et le ray tracing activé ; le flou de mouvement et la profondeur de champ ont été désactivés pour un meilleur affichage des images. DLSS a été mis à jour manuellement à la version 2.4.3 en échangeant le fichier DLL.



Vidéo de comparaison côte à côte



Conclusion



Dans Marvel's Guardians of the Galaxy, toutes les solutions d'upscaling sont implémentées avec un curseur d'accentuation distinct dans le menu des paramètres. Cette fois, nous avons réglé le filtre d'accentuation à zéro pour FSR 1.0, FSR 2.0 et DLSS 2.4. Même si les valeurs du filtre d'accentuation de la netteté sont les mêmes pour toutes les solutions d'upscaling disponibles, l'image FSR 1.0 semble plus accentuée car l'implémentation de l'accentuation de la netteté de la FSR 1.0 utilise des valeurs incorrectes dans le chemin de rendu. Même en le réglant sur zéro dans le menu, il appliquera un certain niveau de filtre d'accentuation dans le chemin de rendu.



Par rapport à la FSR 1.0, la qualité d'image de la FSR 2.0 est une amélioration très perceptible pour un léger coût de performance. Nous n'avons pas testé l'implémentation de FSR 1.0 dans Marvel's Guardians of the Galaxy lors de sa sortie, mais dans l'état actuel du jeu, la qualité de l'image est plutôt médiocre lorsqu'elle est activée, en raison de valeurs de filtre d'accentuation incorrectes, d'un scintillement excessif sur l'ensemble de l'image à des résolutions inférieures et d'une image générale très floue dans tous les modes, sauf en mode 1440p et 4K Ultra Quality/Quality. Tous ces problèmes avec FSR 1.0 ont été résolus avec ce patch communautaire non officiel FSR 2.0. Vous pouvez encore voir le chatoiement à des résolutions internes très basses ; le mode performance 1080p, par exemple. Mais en dehors de cela, les problèmes de scintillement ont été considérablement réduits.



Cependant, comme ce mod n'est pas une implémentation officielle, il présente certains problèmes que FSR 1.0 et DLSS 2.4 n'ont pas. Le plus notable de ces problèmes avec ce mod FSR 2.0 est l'apparition excessive d'images fantômes sur les PNJ à moyenne et longue distance, les petits néons et le vaisseau du joueur lorsqu'il se déplace rapidement. Le niveau de ces problèmes d'images fantômes est similaire à celui de DLSS 2.1. Dans certains cas, cela peut même ressembler à un frottis, ce que la plupart des gens trouveront assez gênant. Comme dans les autres jeux que nous avons testés, le mod FSR 2.0 entre en conflit avec le flou de mouvement dans le jeu, créant des bordures noires autour de l'image comme si l'on louchait, nous recommandons donc de désactiver le flou de mouvement. Les fonctions de traçage de rayons, comme les réflexions, fonctionnent comme prévu avec le mod FSR 2.0 appliqué.



Par rapport à DLSS 2.4, FSR 2.0 offre un niveau de qualité d'image similaire si l'on exclut les quelques problèmes que nous avons décrits précédemment, qui pourront bien sûr être corrigés à l'avenir. FSR 2.0 élimine le chatoiement excessif par rapport à FSR 1.0, les petits détails au loin sont rendus plus correctement et plus complètement, et l'image est moins floue et trop nette à des résolutions inférieures. La différence la plus notable entre FSR 1.0 et FSR 2.0 se situe au niveau des basses résolutions. En mode Qualité, FSR 2.0 offre des performances similaires et une qualité d'image nettement supérieure tout en fonctionnant à une résolution interne inférieure par rapport au mode Ultra Quality de FSR 1.0. En termes de performances, FSR 2.0 fonctionne à un léger coût par rapport aux résolutions internes de FSR 1.0, et comparé à DLSS 2.4 dans ce jeu, FSR 2.0 fonctionne de manière identique à DLSS 2.4 en termes de gains de performances dans toutes les résolutions.



