MSI Ambient Link et commandes vocales ajoutés à Assassin's Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök.



MSI et Ubisoft, se sont une nouvelle fois associés à Ubisoft, l'un des plus grands éditeurs de jeux, pour introduire conjointement les fonctionnalités de commande vocale et de lien ambiant dans le dernier DLC d'Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarök.







Ces dernières années, MSI s'est engagé à poursuivre l'expérience de jeu la plus immersive pour les joueurs du monde entier. MSI a coopéré avec de nombreux chefs-d'œuvre de jeux AAA tels que "Monster Hunter : Iceborne ", " Watch Dogs : Legion ", " Far Cry 6 ", etc. Avec la dernière commande vocale de MSI, les doigts des joueurs ne sont plus occupés à cliquer sur les claviers. Ils peuvent désormais ordonner à leur personnage de jeu de déclencher des actions telles que suivre des chemins, détecter des ennemis, utiliser des compétences, ouvrir des menus, etc. en prononçant les mots correspondants.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



De plus, MSI Ambient Link est une fonctionnalité exclusive qui intègre l'éclairage RVB des appareils en synchronisation avec les scénarios, les scènes et les actions du jeu, avec différents pré-réglages d'éclairage. Les événements du jeu, comme la rencontre d'un ennemi, déclenchent un effet d'éclairage correspondant pour offrir aux joueurs une atmosphère de jeu immersive et une expérience de jeu unique. Cette fonction synchronise parfaitement les produits Mystic Light de MSI avec l'écran de jeu et les accessoires d'éclairage compatibles. Les joueurs peuvent non seulement enchaîner toutes les lumières RVB des produits MSI, mais aussi se synchroniser avec les panneaux lumineux NANOLEAF pour rendre la salle de jeu plus attrayante et ambiante.



Activation des fonctions Ambient Link et Voice Command de MSI



Les utilisateurs peuvent activer les fonctions MSI Ambient Link et Voice Command en téléchargeant l'application MSI center et en suivant les étapes suivantes :



1. Assurez-vous que le jeu et le centre MSI sont tous deux installés.

2. Installez Mystic Light et le mode de jeu à partir des ensembles de fonctionnalités.

3. Allez dans Mystic Light, et assurez-vous que Game Sync et Assassin's Creed Valhalla sont activés.







4. Passez en mode Jeux et activez la commande vocale







5. Entrez dans le jeu et allez dans Options → ; 3rd Party → ; activez "MSI Mystic Light" et "MSI Voice Control".



Pour en savoir plus sur MSI Ambient Link, visitez le site https://www.msi.com/Landing/ambient-link/.

Pour savoir comment utiliser Mystic Light de MSI, visitez le site https://www.msi.com/Landing/mystic-light-rgb-gaming-pc/how-to.



HOTHARDWARE