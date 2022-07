La recherche dans Microsoft Outlook est à nouveau interrompue sous Windows 11, voici une solution de contournement.



Un ennuyeux bug d'Outlook semble être revenu sur le devant de la scène, après avoir harcelé les utilisateurs l'année dernière à la même époque. Dans un document d'assistance récemment publié, Microsoft indique qu'elle étudie un problème qui empêche Outlook Desktop sous Windows 11 d'afficher les courriels récents dans les résultats de recherche. L'entreprise indique également qu'elle "travaille actuellement sur une solution", mais ne dispose pas d'un calendrier de mise en œuvre.







Cette étrange bizarrerie est liée au fait qu'Outlook Desktop exploite le service local de recherche de Windows pour indexer les messages électroniques. Selon Microsoft, ce problème affecte principalement les utilisateurs ayant des comptes POP, IMAP et Exchange hors ligne. Cela s'explique par le fait que les courriels hébergés par Microsoft 365 et les comptes Exchange connectés utilisent le service Recherche au lieu de Windows Search, le premier n'étant pas affecté par le bogue.



Cela rappelle un bogue similaire qui a touché les utilisateurs d'Outlook il y a un an après la mise à niveau vers une version préliminaire de Windows 11 (Windows 11 a été lancé au public en octobre 2021). À l'époque, les utilisateurs se plaignaient qu'Outlook ne renvoyait aucun résultat lors de la recherche d'e-mails. Il a également été signalé que l'annulation d'une recherche entraînait le blocage d'Outlook sous Windows 11.



Cette fois-ci, nous n'avons pas connaissance de plaintes relatives au gel, c'est donc une bonne nouvelle. Il existe également une solution de contournement temporaire pour les personnes concernées. Elle consiste à désactiver Windows Desktop Search, ce qui oblige Outlook à utiliser sa propre fonctionnalité de recherche intégrée. Cette solution est accompagnée d'un avertissement indiquant que "les performances de recherche seront affectées parce qu'une stratégie de groupe a désactivé le service de recherche de Windows", mais au moins vous pourrez retrouver les messages électroniques que vous recherchez.



Comment désactiver la recherche sur le bureau de Windows



La solution de contournement temporaire proposée par Microsoft n'est pas à prendre à la légère, car elle implique de plonger dans le registre du système. Vous pouvez casser des choses en fouillant dans le registre, alors faites attention à ne pas supprimer et modifier des entrées sur un coup de tête.



Suivez les étapes suivantes pour appliquer la solution de contournement...



- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Démarrer et sélectionnez Exécuter pour ouvrir la boîte d'exécution.

- Tapez regedit et cliquez sur OK.

- Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows.

- Sélectionnez Édition > Nouveau > Clé et nommez la clé Recherche Windows.

- Sélectionnez Édition > Nouveau > Valeur DWORD.

- Nommez le DWORD PreventIndexingOutlook, puis appuyez sur Entrée.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur PreventIndexingOutlook et sélectionnez Modifier...

- Saisissez 1 dans la zone de données Valeur, puis sélectionnez OK.

- Quittez le registre et redémarrez Outlook.



L'image ci-dessus est ce à quoi il devrait ressembler. Notez que vous pouvez revenir en arrière et changer le 1 en 0 pour désactiver le paramètre, ou le supprimer complètement devrait également faire l'affaire. L'une ou l'autre de ces options sera recommandée une fois que Microsoft aura corrigé le bug d'Outlook dans Windows 11, mais c'est bien sûr à vous de décider.



