Moniteur de jeu Sony INZONE M9 4K 144Hz disponible en pré-commande.

Sony a récemment lancé la marque de matériel de jeu "INZONE" qui comprend des casques de jeu et un moniteur de jeu - l'INZONE M9. L'INZONE M9 est un moniteur de jeu de 27 pouces 4K 144Hz conçu pour les consoles PlayStation 5. Les visuels et l'esthétique du moniteur de jeu complètent la console PS5. Néanmoins, l'INZONE M9 est également un moniteur de jeu idéal pour les jeux sur PC grâce à sa prise en charge de NVIDIA G-SYNC et de la fréquence de rafraîchissement variable HDMI 2.1.



Le moniteur de jeu INZONE M9 avec 4K HDR, Full Array Local Dimming, IPS et plus de 95 % de couverture DCI-P3 remplit les scènes avec un contraste et des couleurs suprêmes. Son écran présente une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un IPS 1ms GtG (Grey to Grey). Le M9 est également doté de la fonction Full Array Local Dimming pour plus de profondeur dans les ombres et les hautes lumières - offrant un contraste amélioré pour des images plus claires dans les scènes sombres.



Le moniteur de jeu INZONE M9 est doté d'un support ergonomique unique qui glisse vers le haut et vers le bas pour un réglage de la hauteur et d'un réglage de l'inclinaison pour un meilleur confort visuel. Le M9 dispose d'un éclairage arrière RVB pour améliorer l'ambiance ou l'humeur de la salle de jeu.



Caractéristiques du moniteur de jeu INZONE M9 :



- Résolution 4K,

- Full Array Local Dimming,

- Certifié DisplayHDR 600,

- Plus de 95% DCI-P3,

- Mode image de jeu FPS,

- Égaliseur de noir,

- Taux de rafraîchissement de 144 Hz,

- IPS 1ms GtG,

- Compatible avec NVIDIA G-SYNC,

- Taux de rafraîchissement variable (VRR),

- Auto HDR Tone Mapping,

- Mode image de genre automatique,

- Hauteur et inclinaison réglables,

- Éclairage arrière,

- Gestion des câbles,

- Commutateur KVM automatique,

- Contrôle par logiciel PC



Disponibilité et Prix



- Le moniteur de jeu INZONE M9 27'' 4K IPS 1ms 144Hz HDR est disponible en pré-commande chez Sony UK au prix de 1 183 euros et sera livré à partir du 7 août 2022.



