Télécharger Display Driver Uninstaller DDU - Display Driver Uninstaller est un utilitaire de suppression de pilotes qui peut vous aider à désinstaller complètement les pilotes et les paquets de cartes graphiques AMD/NVIDIA de votre système, sans laisser de restes (y compris les clés de registre, les dossiers et les fichiers, le magasin de pilotes).







Les pilotes vidéo AMD/NVIDIA peuvent normalement être désinstallés à partir du panneau de configuration de Windows. Ce programme de désinstallation des pilotes a été conçu pour être utilisé dans les cas où la désinstallation standard des pilotes échoue, ou de toute façon lorsque vous devez supprimer complètement les pilotes des cartes vidéo NVIDIA et ATI. L'effet actuel après l'utilisation de cet outil de suppression de pilote sera similaire à celui de la première installation d'un nouveau pilote, tout comme une installation propre et fraîche de Windows. Comme avec tout outil de ce type, nous vous recommandons de créer un nouveau point de restauration du système avant de l'utiliser, afin de pouvoir revenir en arrière à tout moment si vous rencontrez des problèmes.



Si vous rencontrez un problème lors de l'installation d'un ancien pilote ou d'un pilote plus récent, essayez-le car certains rapports indiquent qu'il résout ces problèmes. DDU est une application programmée par Ghislain Harvey alias Wagnard dans nos forums, Guru3D.com est le partenaire officiel de téléchargement de cette application pratique.



Nous avons un fil de discussion sur le support AMD ICI et un autre sur le support NVIDIA ICI.



Notez bien que NVIDIA/AMD n'a rien à voir avec ceci, je ne travaille pas chez ou pour NVIDIA/AMD et ils ne doivent pas être tenus pour responsables de ce qui pourrait mal se passer avec cette application.



Exigence :



- Windows 7 jusqu'à Windows 11.

- NVIDIA, AMD, Intel GPUs.

- Supporte également le nettoyage de base du pilote audio Realtek.

- Microsoft .NET Framework 4.8 ou supérieur.







Utilisation recommandée



- Vous DEVEZ déconnecter votre internet ou bloquer complètement Windows Update lorsque vous exécutez DDU jusqu'à ce que vous ayez réinstallé vos nouveaux pilotes.

- DDU doit être utilisé lorsque vous avez un problème de désinstallation/installation d'un pilote ou lorsque vous changez de marque de GPU.

- DDU ne doit pas être utilisé à chaque fois que vous installez un nouveau pilote, sauf si vous savez ce que vous faites.

- DDU ne fonctionnera pas sur un lecteur réseau. Veuillez l'installer sur un lecteur local (C :, D : ou autre).

-L'outil peut être utilisé en mode normal mais pour une stabilité absolue lors de l'utilisation de DDU, le mode sécurisé est toujours le meilleur.

- Si vous utilisez DDU en mode normal, nettoyez, redémarrez, nettoyez à nouveau, redémarrez.

- Faites une sauvegarde ou une restauration du système (mais cela devrait normalement être assez sûr).

- Il est préférable d'exclure complètement le dossier DDU de tout logiciel de sécurité pour éviter les problèmes.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



