Sony propose une nouvelle gamme d'enceintes sans fil X-Series avec trois nouveaux modèles.



Sony a complété son impressionnante gamme de haut-parleurs portables avec trois nouveaux modèles : le SRS-XG300 avec un son puissant et de haute qualité, et les SRS-XE300 et SRS-XE200 avec une zone d'écoute plus large grâce au diffuseur en forme de ligne.







Les trois modèles sont faciles à transporter pour que les utilisateurs puissent en profiter partout. Les auditeurs ont besoin d'une enceinte capable d'offrir un son puissant où qu'ils aillent. Grâce à l'unité de haut-parleurs X-Balanced unique de Sony et aux doubles radiateurs passifs présents dans les trois nouveaux modèles, ces enceintes répondent à ces attentes. Ils produisent des basses plus percutantes avec moins de distorsion, offrant un son de haute qualité et une pression sonore puissante qui maintiendra l'énergie toute la nuit.



Le SRS-XG300 offre des basses profondes, dignes d'un club, et des hautes fréquences claires grâce au tweeter frontal intégré et aux fonctions MEGA BASS. Si l'auditeur souhaite passer du club au concert, grâce à LIVE SOUND, le SRS-XG300 peut recréer cette atmosphère unique et lui permettre de revivre ses performances live préférées encore et encore. Pour ceux qui préfèrent une fête plus colorée, les auditeurs peuvent activer l'éclairage ambiant du SRS-XG300 qui synchronise l'éclairage de l'enceinte avec le rythme de la musique.



Un son homogène tout autour



Avec les SRS-XE300 et SRS-XE200, le son peut atteindre toute la fête grâce à la technologie Line-Shape Diffuser unique de Sony.



Inspirée des systèmes audio utilisés lors des concerts professionnels, la technologie Line-Shape Diffuser de Sony distribue le son de manière homogène et permet à tous les amis de l'auditeur situés au même endroit de danser sur les mêmes morceaux préférés, tout en bénéficiant de la même qualité sonore.



Avec la disposition verticale recommandée sur les SRS-XE300 et SRS-XE200, les auditeurs peuvent profiter pleinement des avantages sonores du Line-Shape Diffuser. En outre, les enceintes peuvent être positionnées horizontalement et l'utilisateur peut profiter de la lecture audio stéréo à l'aide de l'application Sony | Music Center.



Apportez le rythme partout et en tout lieu



Les trois enceintes ont été conçues dans un souci de portabilité, et la SRS-XG300 est équipée d'une poignée rétractable qui la rend plus facile que jamais à transporter. De plus, lorsque la poignée est abaissée, l'enceinte s'adapte à tous les intérieurs.



Malgré leurs dimensions et leur poids réduits, les enceintes SRS-XE300 et SRS-XE200 offrent un son puissant dans un petit boîtier, ce qui en fait des compagnons parfaits pour explorer l'extérieur. Le SRS-XE200 est également livré avec une sangle pratique, de sorte qu'il est toujours là, prêt à diffuser vos morceaux préférés sur simple pression d'un bouton.



Rien sur le chemin de la musique



Les consommateurs n'ont pas à s'inquiéter des éclaboussures ou de la poussière grâce à l'indice IP67 de tous les modèles, ce qui permet d'organiser des fêtes parfaites. Que ce soit sur une plage de sable ou au bord de la piscine, les auditeurs peuvent continuer à écouter leurs chansons préférées.



Avec le SRS-XE300 et le SRS-XE200, il est plus facile que jamais de faire la fête grâce aux tests de chocs approfondis de Sony, qui garantissent que les enceintes peuvent résister aux inévitables coups, chocs et éraflures qui accompagnent l'utilisation quotidienne.



Continuez à faire la fête grâce à une batterie longue durée



Les trois enceintes sont dotées d'une batterie longue durée, de sorte qu'une seule charge suffit pour faire durer la fête. Pleinement chargé, le SRS-XG300 offre jusqu'à 25 heures de lecture, le SRS-XE300 jusqu'à 24 heures de lecture et le SRS-XE200 jusqu'à 16 heures de lecture.



Les trois haut-parleurs sont dotés de la fonction de charge rapide, de sorte que même lorsque vous manquez de temps, la musique continue. La charge rapide offre jusqu'à 70 minutes d'écoute avec une charge de 10 minutes seulement.



Grâce à la fonction Battery Care sur les trois modèles, les utilisateurs n'ont jamais à s'inquiéter d'une surcharge, ce qui signifie que les enceintes resteront dans un état optimal plus longtemps. Pour les modèles SRS-XE300 et SRS-XE200, cette fonction peut être activée via l'application Sony Music Center.



Les SRS-XE300 et SRS-XE200 offrent également la fonction Ambient Noise Sensing, la technologie unique de détection des microphones de Sony qui analyse le bruit ambiant et permet d'économiser la batterie lors d'une utilisation en extérieur.



Des appels de qualité grâce à la suppression de l'écho



Les trois modèles sont également dotés de la fonction de suppression de l'écho, qui permet aux auditeurs de profiter d'appels de grande qualité, permettant à deux personnes de parler en même temps sans que l'une d'entre elles ne soit coupée. Grâce au bouton MIC Mute des modèles SRS-XE300 et SRS XE200, les auditeurs peuvent également couper le son en un instant.



Faites exploser les choses avec Party Connect et Stereo Pair



Les trois enceintes sont livrées avec Party Connect, ce qui permet aux auditeurs de combiner jusqu'à 100 enceintes sans fil compatibles avec la technologie BLUETOOTH et de synchroniser la musique pour obtenir un son d'une puissance époustouflante. Avec Stereo Pair, les auditeurs peuvent connecter deux enceintes sans fil pour obtenir un superbe son stéréo. Les deux fonctions sont activées dans l'application Sony Music Center.



L'importance du développement durable



Sony conçoit ses produits pour qu'ils soient à la fois élégants et respectueux de l'environnement. Le plastique recyclé développé spécialement pour Sony est utilisé dans les parties internes des XE300 et XE2006. Ce développement a nécessité de nombreuses années de recherche et de conception pour s'assurer que les matériaux durables répondent aux exigences audio strictes de Sony. Grâce à l'utilisation de papier recyclé pour l'emballage individuel, y compris le plateau, les trois modèles ne contiennent pas plus de 5 % de matériaux plastiques.



Prix et disponibilité :



- Le XG300 a un prix de détail suggéré de 349.99 Dollars et est disponible en précommande dès maintenant chez Sony Electronics et Amazon, Best Buy (disponible à l'achat le 12 juillet 2022), et d'autres revendeurs agréés.



- Le XE300 a un prix de détail suggéré de 199.99 Dollars et est disponible en précommande dès maintenant chez Sony Electronics et Amazon, Best Buy (disponible à l'achat le 12 juillet 2022) et d'autres revendeurs agréés.



- Le XE200 a un prix de détail suggéré de 129.99 Dollars et est disponible en précommande dès maintenant chez Sony Electronics et Amazon, Best Buy (disponible à l'achat le 12 juillet 2022) et d'autres revendeurs agréés.



