Le chipset B650E d'AMD est confirmé dans la liste des cartes mères AM5 d'ASRock qui a été divulguée.







Bien qu'AMD n'ait pas encore annoncé son chipset B650E, la rumeur d'un tel chipset a commencé avant le Computex. Jusqu'à présent, aucun modèle de carte mère spécifique n'a été mentionné par son nom, mais grâce à Videocardz, nous avons maintenant une liste de plusieurs modèles à venir d'ASRock. La société a déjà annoncé sa gamme de cartes mères X670E, qui se compose de cinq modèles, dont quatre peuvent déjà être vus sur le site Web d'ASRock. ASRock semble prévoir cinq cartes B650E, plus six autres B650 SKU. La société semble également être l'OEM pour la deuxième carte mère AMD de NZXT, qui semble s'appeler la N7-B65XT, qui pourrait également être une carte basée sur la B650E.







Malheureusement, nous ne connaissons pas les détails techniques des prochaines cartes B650/B650E d'ASRock, mais les noms des modèles indiquent que deux des cinq cartes B650E seront des cartes Mini-ITX. Il ne semble pas qu'ASRock proposera un modèle B650E haut de gamme, mais il y aura au moins une carte Steel Legend de milieu de gamme. ASRock proposera également deux cartes B650 mATX, l'une devrait être un modèle de milieu de gamme plus axé sur le jeu, l'autre étant ce qui semble être un modèle assez basique. Un ajout particulier est un SKU B650 avec le préfixe LiveMixer, qui est une nouvelle série d'ASRock pour autant que nous le sachions. ASRock ne semble pas proposer de cartes mères X670, du moins pas sur la base des informations actuelles.



