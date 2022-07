Drivers NVIDIA 473.73 pour le GPU GeForce GTX 1630 et Windows 7.







Après avoir ajouté le support du nouveau GPU d'entrée de gamme GeForce GTX 1630 dans ses drivers GeForce Game Ready 516.59 pour Windows 10 et Windows 11, NVIDIA propose le pilote GeForce 473.73 qui permet de faire fonctionner ce même GPU sous Windows 7 64 bit ce que certains gamers apprécieront sans doute par exemple pour jouer à d'anciens titres qui marchent mieux sur les vieilles éditions de Windows.







Comme les autres pilotes de la branche R470, encore mise à jour par NVIDIA pour les GPU Kepler, cette version 473.73 ne bénéficie bien sûr pas des dernières améliorations technologiques de NVIDIA et il est tout de même recommandé pour tirer le meilleur du GeForce GTX 1630 de passer à Windows 10/11 et aux drivers R515 beaucoup plus évolués. Les drivers R470 bénéficieront toutefois de correctifs de sécurité jusqu'en septembre 2024.



A noter que d'après NVIDIA, cette version 473.73 est considérée comme un pilote GeForce Game Ready Driver alors qu'elle n'ajoute en réalité le support d'aucun jeu supplémentaire.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 473.73 WHQL pour le GPU GeForce GTX 1630 : Cliquez ICI.



