Le brevet RDNA 3 Chiplet d'AMD détaille une architecture de pointe optimisée pour les shaders.







Depuis que les premières rumeurs ont commencé à circuler sur l'utilisation par AMD d'un design basé sur les chiplets pour ses GPU (tout comme pour ses processeurs Ryzen), des personnes bien informées ont exprimé leur inquiétude quant à ce que cela signifierait exactement pour les performances desdits GPU. Personne n'a jamais fait de GPU basé sur des chiplets auparavant, et c'est très différent d'un CPU basé sur des chiplets.







Vous voyez, sur un CPU, bien qu'il y ait de nombreuses ressources partagées, chaque tâche est exécutée sur son propre cœur de processeur. Ce sont des cœurs distincts qui exécutent des tâches plus ou moins distinctes. Ce n'est pas le cas sur un GPU. En général, sur un GPU, d'énormes pans du processeur (comprenant de nombreux "cœurs" de GPU) seront occupés par une seule tâche, et la répartition de celle-ci sur plusieurs dés de GPU sans impact sur les performances est un défi extrêmement difficile à relever.



AMD est apparemment prêt à relever le défi, car la société a annoncé une fois pour toutes le mois dernier que sa prochaine série de processeurs graphiques "Navi 3" basés sur RDNA 3 utiliserait des chiplets sous une forme ou une autre. Nous sommes donc de retour à la case départ : comment AMD prévoit-il de diviser un GPU en plusieurs chiplets discrets sans affecter les performances ?







La réponse, comme il s'avère, est apparemment "une programmation très intelligente". Cette réponse provient d'un brevet déposé en décembre dernier, mais publié seulement à la fin du mois dernier. Un membre de la communauté a repéré la publication sur le site germanophone Computerbase. Le dépôt de brevet est généralement dense en termes techniques et en jargon juridique, mais le sujet du brevet ("Systems and Methods for Distributed Rendering Using Two-Level Binning") est suffisamment spécifique pour que nous pensions que la plupart des passionnés comprennent l'image à partir du seul nom.



Essentiellement, comme le décrit l'organigramme du brevet, le GPU d'AMD utilisera le premier chiplet comme une sorte de processeur maître tandis que les autres chiplets GPU lui seront asservis. Le premier GPU recevra la tâche et décidera s'il doit la traiter lui-même - comme c'est le cas pour les jeux plus anciens qui ne nécessitent pas plus de calcul GPU que ce que la première puce peut gérer - ou s'il doit la diviser en plusieurs bacs. Une fois que c'est fait, si nécessaire, la tâche sera calculée sur tous les chiplets qui ont été assignés à ces bacs.







Les "bacs" en question sont des zones spécifiques de l'écran, et vous avez peut-être remarqué que le brevet utilise le "binning en deux étapes". Cela fait référence au concept de binages "grossiers" et "fins", un binage grossier étant apparemment seize fois plus grand qu'un binage fin - bien que nous soyons certains que cette relation est configurable dans le logiciel. Ce binning est effectué après la première phase du vertex shader, mais avant tout ombrage, afin que l'ombrage puisse être réparti entre les puces du GPU.



Tout ceci semble nécessiter une optimisation logicielle considérable, nous espérons donc qu'AMD est au top dans le domaine des pilotes. Heureusement, cela semble être le cas, du moins si l'on se fie aux récentes versions des pilotes de la société.



