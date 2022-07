Regardez le Threadripper 5990X d'AMD overclocké à 4,82 GHz dépasser plus de 100 000 points Cinebench.



Si vous avez lu ce titre et que vous vous êtes dit : " Attendez, quel est ce numéro de modèle ? ", alors vous êtes exactement le public visé par ce billet. En effet, il n'y a pas de Ryzen Threadripper 5990X. AMD a discrètement annulé la version grand public de ses processeurs Threadripper, et les puces portant le nom de code " Chagall " ne sont arrivées sur le marché que sous la forme " PRO ". Ces puces sont toujours overclockables dans des configurations spécifiques, mais elles ne sont pas encore disponibles sur le marché.







Au lieu de cela, ce que le vétéran de l'overclocking SkatterBencher a boulonné sur sa carte mère ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha sTRX40 est un échantillon d'ingénierie AMD portant le numéro "100-000000443-40_Y". Il s'agit d'un échantillon précoce de Chagall, qui était le nom de code des processeurs Threadripper de quatrième génération. Cette puce ressemble à quatre processeurs Ryzen 9 5950X assemblés sous un seul dissipateur thermique, avec soixante-quatre cœurs de CPU Zen 3 pouvant atteindre 4,45 GHz, et ce, avant que le Precision Boost Overdrive n'entre en jeu.







Alors, que fait un overclocker lorsqu'on lui présente un processeur inédit d'une puissance ridicule ? Eh bien, il l'overclocke à fond, voilà ce qu'il fait. La vidéo de SkatterBencher est présentée, comme beaucoup de ses vidéos, comme un tutoriel pour overclocker ce CPU ultra-rare auquel vous n'avez certainement pas accès. Il passe en revue plusieurs méthodes d'overclocking du "5990X", y compris trois réglages distincts pour Precision Boost Overdrive 2 avant de finalement se salir les mains avec un overclock manuel complet.



Le taux d'horloge final qu'il a atteint est de 4825 MHz sur les 64 cœurs, ce qui est un chiffre franchement ridicule. Les principaux facteurs limitant son overclock étaient la température du processeur - limitée par la température de l'eau, une paire de radiateurs massifs ayant du mal à évacuer toute la chaleur du refroidisseur - et les capacités du VRM de la carte mère ASUS. En charge maximale, le processeur était plus qu'heureux de tirer plus de 800 ampères du VRM de la carte mère, ce qui l'amenait à rendre l'âme et à s'éteindre.



Une petite vidéo : Cliquez ICI.



La vidéo elle-même dure près d'une heure et fait référence à d'autres contenus, c'est donc un peu compliqué à regarder, mais le contenu est fascinant si vous voulez en savoir plus sur ce qui est certainement le processeur de bureau le plus rapide du monde, nous vous recommandons donc de la regarder si vous avez le temps.



HOTHARDWARE