ASUS lance les ventilateurs aRGB TUF GAMING TF120.



Asus commencera à vendre les ventilateurs TUF GAMING TF120 ARGB avec un diamètre de 120 mm pour le marché de détail.















Les roulements de qualité supérieure, avec un MTTF de 250 000 heures, sont fabriqués à l'aide de l'Advanced FDB. Il dispose également d'une LED RVB adressable qui prend en charge Aura Sync, ce qui vous permet de personnaliser l'intérieur du boîtier avec des couleurs vives. Le cadre est doté d'un coussinet résistant aux vibrations qui permet le contrôle PWM et diminue les vibrations. Le volume d'air maximal est de 76 CFM, la suppression maximale est de 2,5 mmH2O, et le niveau sonore est de 29 dBA. Les dimensions du corps primaire sont de 120 mm par 120 mm par 25 mm.



Les ventilateurs coûtent 22 Dollars.



