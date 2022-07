ASUS ROG,sortie du support VGA compatible avec Aura Sync.



Asus va commencer à vendre le support VGA ROG HERCULX qui est compatible avec Aura Sync. Il s'agit d'une carte sur pied qui peut être montée sans emplacement PCI Express, ce qui lui permet d'être utilisée dans divers boîtiers de PC.















Il peut être monté entre 72 et 128 mm de hauteur et dispose d'une molette réglable et d'un bouton de libération, permettant une installation sans outil. En outre, il contient un éclairage LED RVB adressable compatible ASUS Aura Sync et un niveau à bulle pour vérifier facilement le niveau de la carte graphique. Le corps principal mesure 208 x 71 x 46 mm, pèse 183 g, et le câble ARGB mesure 500 mm de long.



Attendez-vous à payer près de 45 euros pour cette unité.



