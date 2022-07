MSI nous propose un nouvel écran PC Gamers : Le G27C4 E2.



MSI a lancé l'écran à cristaux liquides gaming full HD de 27 pouces "G27C4 E2" avec une courbure de 1500R. L'écran LCD est de technique VA, et la technologie de synchronisation de l'affichage est compatible avec AMD FreeSync Premium.















Les paramètres de base sont les suivants : fréquence d'image de 170 Hz, temps de réaction de 1 ms, luminosité de 250 cd/m2, taux de contraste de 3 000 : 1, gamme de couleurs Adobe RVB 88 %, DCI-P3 93 %, sRVB 117 %, couleurs d'affichage d'environ 16,7 millions de couleurs, angle de vision de 178° horizontal/vertical. L'interface consiste en HDMI 1.4b x 2, DisplayPort 1.2a x 1, prise casque x 1, et pas de haut-parleur.



La plage de réglage de l'inclinaison est de -5 à 20 degrés, et le support VESA est de 100x100mm. Les dimensions extérieures sont de 611,5 mm en largeur, 225,4 mm en profondeur, 457,9 mm en hauteur et un poids de 4,5 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D